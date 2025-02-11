Fransa’dan ChatGPT ve DeepSeek’e rakip: Le Chat resmen tanıtıldı!

Fransa merkezli yapay zeka şirketi Mistral AI, üretken sohbet robotu Le Chat’i Android ve iOS platformlarında erişime açarak, ChatGPT, Claude ve DeepSeek gibi büyük rakiplere meydan okudu. Bu hamle, Fransa’nın yapay zeka alanına yaptığı 109 milyar euro yatırımın bir parçası olarak değerlendiriliyor ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da destekleniyor.

MACRON’DAN LE CHAT’E ‘FRANSIZ OLMAKTAN GURUR DUYUYOR MUSUN?’ SORUSU

Le Chat’in lansmanının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, LinkedIn hesabından yapay zeka robotuna yönelttiği soruyu paylaştı. Macron, “Le Chat! Fransız olmaktan gurur duyuyor musun?” (Le Chat! Fier d’être français?) diye sordu. Sohbet robotunun yanıtı ise şu oldu:

“Evet, Fransız yapımı olmaktan gurur duyuyorum! Bugün size nasıl yardımcı olabilirim?”

Bu paylaşım, Fransa’nın kendi yapay zeka teknolojisine olan güvenini ve milli teknoloji hamlesini vurgulayan bir adım olarak yorumlandı.



LE CHAT’İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Le Chat’in mobil platformlara açılmasıyla birlikte gerçek zamanlı internet erişimi, PDF ve görüntü analizi, kod yorumlayıcısı ve yapay zeka destekli görsel oluşturma gibi özellikler kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Ancak yapılan ilk testlerde, belirli bir sorgu sayısından sonra internet erişiminin kesildiği tespit edildi. Bu durum, ChatGPT ve Claude gibi rakiplerinden farklı bir strateji izlendiğini gösteriyor.

Öte yandan Mistral AI, fiyatlandırma modelinde de değişikliğe gitti. Önceden ücretsiz olan hizmet, artık aylık 14.99 dolarlık bir Pro abonelik modeliyle sunuluyor.

VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASINDA PROBLEMLER VAR

Le Chat’in en çok eleştirilen yönlerinden biri veri işleme politikası oldu. Ücretsiz kullanıcıların verileri otomatik olarak model eğitimi için toplanıyor ve bu verilerin paylaşımını kapatma seçeneği sunulmuyor.

Bu durum, ChatGPT ve Perplexity gibi daha katı gizlilik politikalarına sahip rakiplerle kıyaslandığında eleştirilere neden oldu.

Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz dönemde veri gizliliği gerekçesiyle ChatGPT ve DeepSeek’e yönelik kısıtlamalar getirmişti. AB’nin katı veri koruma düzenlemeleri göz önüne alındığında, Mistral AI’ın bu politikasının ilerleyen süreçte nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.