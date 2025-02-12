İstanbul’da kiralar geçtiğimiz yıla göre yüzde 45 arttı! En pahalı semt belli oldu

İstanbul’da kiralar geçtiğimiz yıla göre yüzde 45 arttı! En pahalı semt belli...

İstanbul’da kiralardaki artış devam ediyor. Şehirde 100 metrekarelik dairelerin ortalama kirası 26 bin 500 liraya ulaştı. En pahalı semt ise Bebek olarak öne çıkıyor.

İnternet üzerindeki ilanlara göre İstanbul’da kiralık ev fiyatları geçen yıla göre yüzde 45 artış gösterdi.

Bir emlak ilan platformunun 100 metrekarelik evler üzerinden yaptığı analizlere göre, en yüksek kira fiyatları Beşiktaş ilçesinde görülüyor. Listenin zirvesinde Bebek yer alıyor. Bebek’te 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira fiyatı 75 bin 500 liraya ulaştı.

İSTANBUL’DA ORTALAMA KİRA KAÇ TL?

İstanbul genelinde 100 metrekarelik dairelerin ortalama kira fiyatı 26 bin 500 liraya çıktı.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Asgari ücret 20 bin lira, kira ortalaması 26 bin 500 lira. Bu durum mantığa aykırı. Geçinmek artık çok zor. Emekli maaşı ve asgari ücrete kıyasla kira bedelleri çok yüksek. İki oda bir salon bir dairenin Mecidiyeköy’de 30 bin lira civarında olduğunu görüyoruz. Yeterli sayıda yeni inşaat yapılmadığı için talep fazla, ancak arz yetersiz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki en pahalı ilçeler sıralamasında Beşiktaş’ı Çekmeköy ve Sarıyer takip ediyor. Bu ilçelerde kiralar 68 bin liraya yaklaşıyor.

“FİYATLAR ABARTILI”

Emlakçılar, internetteki ilan fiyatlarının abartılı olduğunu ve ev arayanların mutlaka detaylı bir araştırma yapmaları gerektiğini belirtiyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, “Gerçek piyasa bu değil, gerçekte ilana çıkan fiyatın oldukça altında ciddi pazarlık ve iskontolar söz konusu. Hem satılık hem de kiralık konut piyasasında fiyatları iyice değerlendirmeden acele etmeyin.” dedi.

Gayrimenkul uzmanları, kira fiyatlarının yaz aylarına doğru yeniden yükselişe geçebileceğini öngörüyor.

İSTANBUL’UN EN PAHALI SEMTLERİ