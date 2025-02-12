Yapay zeka yarışında işler kızışıyor! DeepSeek stajyerlere bile 2 milyon TL maaş veriyor

Yapay zeka yarışında işler kızışıyor! DeepSeek stajyerlere bile 2 milyon TL maaş...

Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, OpenAI’a rakip olacak bir yapay zeka modeli geliştirerek teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. AGI (Yapay Genel Zeka) alanındaki iddiasını güçlendirmek için geniş çaplı bir işe alım süreci başlattı.

Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, OpenAI’a rakip olacak bir yapay zeka modeli geliştirerek teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şirket, yapay genel zeka (Artificial General Intelligence-AGI) alanındaki iddiasını güçlendirmek için geniş çaplı bir işe alım süreci başlattı.

Şirketin yayımladığı yaklaşık 25 ilanda dikkat çeken nokta ise yalnızca uzman araştırmacılara değil, stajyerlere bile yüksek maaşlar belirlenmesi. AGI veri stajyerleri ve veri mühendisliği stajyerleri için yıllık 2 milyon TL’ye varan maaşlar teklif edilirken, en yüksek maaşlı pozisyonlar arasında bulunan AGI ve çekirdek sistem geliştirme mühendislerinin yıllık kazançları 6.2 milyon TL’ye kadar ulaşıyor.

OpenAI, Anthropic ve Google gibi teknoloji devleriyle rekabet etmeyi hedefleyen DeepSeek, AGI teknolojisinde öncü konuma gelmek için kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Hafta sonu yayımlanan iş ilanlarına göre, şirket veri uzmanlarından derin öğrenme araştırmacılarına, hukuk müdüründen stajyerlere kadar birçok yeni pozisyon açtı. İşe alımlar, Pekin, Hangzhou ve Suzhou gibi Çin’in önde gelen teknoloji merkezlerinde gerçekleştiriliyor.

AGI ALANINDA İŞE ALIMDA YÜKSEK MAAŞLAR VERİYOR

DeepSeek, küresel yapay zeka yarışında liderliği hedefleyen stratejik hamleleri doğrultusunda Çin’in popüler iş ilanı platformu Boss Zhipin’de çok sayıda yeni ilan yayınladı. Bu ilanlara göre, şirketin sunduğu maaşlar sektör ortalamasının oldukça üzerinde:

AGI Veri Stajyeri (Pekin, Haidian Bölgesi, Suzhou Köprüsü)

Maaş: 15.000 – 30.000 yuan/ay (73.950 – 147.900 TL/ay)

Yıllık Maaş: 1.03 milyon – 2.07 milyon TL

Uzmanlık Alanları: Büyük veri, büyük ölçekli model eğitimi, yapay zeka güvenliği

Derin Öğrenme Araştırmacısı – AGI (Pekin, Haidian Bölgesi, Suzhou Köprüsü)

Maaş: 60.000 – 90.000 yuan/ay (295.800 – 443.700 TL/ay)

Yıllık Maaş: 4,14 milyon – 6.21 milyon TL

Uzmanlık Alanları: Görüntü işleme algoritmaları, büyük ölçekli model eğitimi, doğal dil işleme, çok modlu hesaplama

Müşteri Uygulama Geliştirme Mühendisi (Pekin, Haidian Bölgesi, Suzhou Köprüsü)

Maaş: 20.000 – 40.000 yuan/ay (98.600 – 197.200 TL/ay)

Yıllık Maaş: 1.38 milyon – 2.76 milyon TL

Uzmanlık Alanları: Swift, bilgisayar bilimi veya yazılım mühendisliği

Veri Stajyeri (Pekin, Hangzhou, Suzhou Köprüsü)

Maaş: 14.000 – 20.000 yuan/ay (69.020 – 98.600 TL/ay)

Yıllık Maaş: 966.280 – 1.38 milyon TL

Uzmanlık Alanları: Büyük veri, veri mühendisliği, yapay zeka modelleme

Çekirdek Sistem Geliştirme Mühendisi (Pekin, Haidian Bölgesi, Suzhou Köprüsü)

Maaş: 60.000 – 90.000 yuan/ay (295.800 – 443.700 TL/ay)

Yıllık Maaş: 4.14 milyon – 6.21 milyon TL

Uzmanlık Alanları: C++, Python, Rust, CUDA

İLANLARDA ÖNE ÇIKANLAR:

En yüksek maaşlı pozisyonlar, AGI ve çekirdek sistem geliştirme mühendisleri için belirlenmiş olup, yıllık 6.2 milyon TL’ye kadar kazanç sağlayan maaşlar dikkat çekiyor.

Stajyer pozisyonları bile yüksek maaş aralığında, özellikle AGI veri stajyerleri ve veri mühendisliği stajyerleri için yıllık 2 milyon TL’ye varan maaşlar teklif ediliyor.

DeepSeek, büyük ölçekli model eğitimi, doğal dil işleme, çok modlu hesaplama ve büyük veri mühendisliği gibi alanlara yoğunlaşıyor.

ETİK DEĞER KADROLARI GENİŞLETİLİYOR

DeepSeek, AGI teknolojisinin düzenleyici gereksinimlere uyum sağlaması ve potansiyel riskleri yönetmek için hukuk ve risk yönetimi ekiplerini genişletiyor. Şirket, devlet kurumları, düzenleyiciler ve araştırma merkezleriyle iletişimi yönetecek bir hukuk müdürü arıyor.

Ayrıca, yapay zeka yarışmalarında derece almış araştırmacılar ve yapay zeka konferanslarında akademik makaleler yayınlamış stajyerlere öncelik verileceği duyuruldu. Bu durum, şirketin yalnızca deneyimli isimleri değil, aynı zamanda genç ve yetenekli araştırmacıları da bünyesine katma stratejisini benimsediğini gösteriyor.

DEEPSEEK’İN BÜYÜME STRATEJİSİ DEVLERLE REKABET EDEBİLECEK DÜZEYDE

DeepSeek, yalnızca teknik personel değil, organizasyonel büyümeye yönelik finans müdürü, operasyon müdürü, yönetim müdürü ve işe alım müdürü gibi yönetsel pozisyonlar için de işe alımlar yapıyor. Bu, şirketin yalnızca teknolojiye değil, operasyonel yapısını da güçlendirmeye odaklandığını gösteriyor.

DeepSeek’in bu yıl piyasaya sürdüğü modeller, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka devleriyle rekabet edebilecek seviyede görülüyor. Üstelik şirket, bu çözümleri daha düşük maliyetle geliştirdiğini iddia ediyor.

ÇİN YAPAY ZEKADA İDDİASINI GÜÇLENDİRİYOR

Uzmanlar, DeepSeek’in sunduğu yüksek maaşlı iş ilanlarının ve hızla genişleyen operasyonlarının, şirketin küresel yapay zeka pazarında etkili bir oyuncu olma konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtiyor.