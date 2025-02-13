Dev şirketin 2024 karnesi kötü geldi! 1 yılda karı yüzde 76 düştü

Otomotiv sektöründe kritik isim Tofaş’ta işler bir süredir yolunda gitmiyor. Dev şirket, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin net karı, iç piyasadaki yoğun rekabet, düşük kapasite kullanımı ve enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisiyle yıllık bazda yüzde 76 düşüşle 5,2 milyon TL’ye geriledi. Net kar marjı ise yüzde 11,8’den yüzde 4,3’e düşerek önemli bir daralma gösterdi.



SATIŞLARI GERİLİYOR

Tofaş’ın 2024 yılı satış gelirleri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 34,7 oranında azalarak 120,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 2024’ün son çeyreğinde ise şirket, piyasa beklentisine yakın olarak 27,7 milyar TL satış geliri elde etti. Satışlardaki gerilemede, adet bazında yaşanan düşüş belirleyici oldu. Şirketin brüt kâr marjı da yüzde 18,1’den yüzde 11,1’e geriledi.

ÜRETİM VE İHRACAT DÜŞTÜ

Şirketin toplam satış hacmi, 2024’te yıllık yüzde 33 azalarak 174 bin adet seviyesine gerilerken, ihracat tarafında daha sert bir düşüş yaşandı. 2024 yılı boyunca Tofaş’ın ihracat hacmi yüzde 45 gerileyerek 33 bin 600 adede düştü. Bu düşüşte, Fiorino modelinin üretiminin sona ermesi ve Kuzey Afrika pazarında yaşanan regülasyon kaynaklı aksaklıklar etkili oldu.



GÖZLER 2025’E ÇEVRİLDİ

Tofaş, 2025 yılı için ihracatta toparlanma beklentisini koruyor. Şirket, 2024’te 33 bin 600 adet olarak gerçekleşen ihracat hacminin, 2025’te 70 bin – 90 bin adet aralığında gerçekleşmesini öngörüyor. Global ekonomik toparlanma ve faiz indirimleri ile ihracat kanallarında canlanma yaşanabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, yurt içi pazar için daha temkinli bir tablo çiziliyor. 2024’te 1,24 milyon adet olan toplam iç pazar satışlarının, 2025’te 900 bin – 1,1 milyon aralığına gerilemesi bekleniyor. Tofaş’ın iç pazardaki satışlarının ise 110 bin– 130 bin adet bandında seyredeceği tahmin ediliyor.



YATIRIMLARI ARTACAK MI?

Şirketin üretim hacminin 2025’te 150 bin – 170 bin adede yükselmesi beklenirken, yatırımların da artacağı öngörülüyor. 2024’te 138 milyon euro olarak gerçekleşen yatırım tutarının, 2025’te 150 milyon euroya ulaşması hedefleniyor.

Vergi öncesi kar marjının da 2025’te yüzde 5’in üzerine çıkması beklenirken, Tofaş’ın büyüme stratejisinde ihracatın belirleyici olacağı ifade ediliyor.