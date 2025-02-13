Herkes onu istiyor, herkes onu konuşuyor! Şirketler DeepSeek için sıraya girdi

Dünyanın en ucuz yapay zeka modelini piyasaya süren Çin merkezli DeepSeek, küresel çapta ilgi görmeye devam ediyor. Şirketlerin dikkatini çeken bu model, pek çok sektörde denenmek isteniyor.

OTOMOTİV VE TEKNOLOJİ DEVLERİ DEEPSEEK’E YÖNELİYOR



Çinli işletmeler, üretkenliklerini artırmak için DeepSeek’in en yeni yapay zeka modeline geçiş yapıyor. Son bir hafta içinde BYD dahil sekiz otomobil üreticisi, en az dokuz finansal menkul kıymet şirketi, üç devlet destekli telekomünikasyon operatörü ve akıllı telefon markası Honor, DeepSeek ile entegrasyon sağlamak için harekete geçti.

BULUT BİLİŞİM DEVLERİ DE DESTEK SAĞLIYOR



Alibaba, Huawei, Tencent ve Baidu gibi bulut bilişim devleri, müşterilerinin DeepSeek’in son modeline erişim sağlayabilmesi için çeşitli çözümler sunmaya başladı.

SEKTÖRDE BÜYÜK ETKİ YARATMASI BEKLENİYOR



Counterpoint Research’ün yapay zeka baş analisti Wei Sun, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Bu durum oldukça nadir bir örnek” ifadelerini kullandı. Sun, modelin hızla benimsenmesi, geniş iş entegrasyonu ve sektörel kapsama dikkate alındığında, bu gelişmenin büyük sosyal ve ekonomik etkiler yaratacağını vurguladı.



DEEPSEEK NEDİR?



DeepSeek’in geliştirdiği yapay zeka modelleri, insan benzeri metinler üretebilme ve bağlama duyarlı diyaloglar kurma yetenekleriyle dikkat çekmektedir. Bu özellikleri sayesinde, chatbot’lar ve müşteri hizmetleri uygulamaları gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.