ABD gümrük vergilerinden muaf tutulacak!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Ticarette adalet amacıyla, karşılıklı vergiler uygulanmasına karar verdim. ABD’ye hangi vergi uygulanıyorsa, biz de aynısını uygulayacağız. Ne daha fazla, ne daha az” ifadelerini kullandı.



SERT TEDBİRLER

Trump, ABD’ye ekonomik zarar vermek amacıyla özellikle Katma Değer Vergisi (KDV) sistemini kullanan ülkeleri de yeni gümrük vergisi politikaları kapsamına dahil edeceklerini belirtti. “Amerika’ya zarar vermek için başka bir ülke aracılığıyla mal veya ürün gönderilmesini kabul etmeyeceğiz” diyen Trump, ABD’nin ticaret açığını azaltmayı hedeflediğini vurguladı.



GÜMRÜK VERGİLERİNDE MUAF TUTULACAK

Yeni kararnameye göre, ABD’de üretilen ürünler gümrük vergilerinden muaf tutulacak. Trump, “Bu sistem, ABD işgücünü ve sanayisini destekleyerek ulusal çıkarlarımızı koruyacak” ifadelerini kullandı.



BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın yeni ticaret politikasının, “Amerikan işçisini önceliklendiren ve ABD endüstrisinin rekabet gücünü artıran bir adım” olduğu belirtildi. Açıklamada, “Amerika’nın uzun yıllar boyunca maruz kaldığı ekonomik istismar sona eriyor. Bu plan, ABD’nin ekonomik ve ulusal güvenliğini güçlendirecek” ifadelerine yer verildi.