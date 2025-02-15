Trump’ın hamlelerine ilişkin Avrupa’dan açıklama: ‘Etkisi olacağını düşünmüyoruz’

Avrupa Merkez Bankası’nın üst düzey bir politika yapıcısı, Avrupa ihracatına uygulanan yüksek ABD tarifelerinin euro bölgesi enflasyonu üzerinde çok az etkisi olacağını söyledi ve ana riskin orta vadeli enflasyonun yüzde 2’nin altına düşmesi olduğunu ekledi.

İtalya’nın yıllık Assiom-Forex finans konferansı için hazırlanan bir konuşmanın metninde, AMB Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta ayrıca politika kararlarının “gerçek ekonomi ve enflasyon için orta vadeli görünüme odaklanan iletişimle desteklenmesi” çağrısında bulundu.

Panetta “Para politikası ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı uygulamaya devam ediyor, bu etki hedefe yakın enflasyon ve sürekli zayıf iç taleple giderek daha az gerekli hale geliyor. Para politikasında daha az kararlı bir gevşeme, orta vadede aşırı düşük enflasyona yol açabilir.” dedi