Dünyanın en değerli yapay zeka şirketleri belli oldu! DeepSeek listede yerini alamadı

Yapay zekanın iş dünyası ve istihdam üzerindeki etkisine dair birçok soru işareti olsa da, günümüz yazılım geliştiricileri için AI destekli yazılım geliştirme, mevcut zorluklara karşı önemli bir çözüm sunuyor. Nitekim ABD merkezli geliştiricilerin yüzde 92’si halihazırda iş içinde ve dışında AI destekli kodlama araçlarını kullanıyor.

Dünyada birçok alanda olduğu gibi artık yapay zeka sektöründe de ciddi bir rekabet ortamı oluşmuş durumda. Çok yakın bir zamanda Elon Musk, OpenAI’a ait olan ChatGPT’yi satın almak isterken, Sam Altman yönetimindeki firma, bu satışa onay vermedi.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ



Yapay zeka analisti CB Insights’ın raporuna göre, dünyanın en değerli yapay zeka geliştiricisi açık ara farkla OpenAI oldu. ChatGPT’nin arkasındaki şirket olan OpenAI, tarihi bir yatırım turuna çıkarak değerini artırmanın yollarını arıyor. Yakın dönemde SoftBank ile bir yatırım planı üzerinde görüşmelerini sürdüren OpenAI, 40 milyar dolarlık ek bir yatırımın da sahibi olabilir. Verilere göre, şirketin güncel değeri 157 milyar dolar olarak açıklandı. OpenAI, bu alanda en yakın rakibini neredeyse 3’e katlamış durumda.

Sam Altman yönetimindeki OpenAI’ın kısa vadedeki hedefi ise şirketin değerini 340 milyar dolara çıkarmak. Bu hedef doğrultusunda firma, yeni bir yatırım turnesinin içerisinde.

LİSTENİN İLK 10 SIRASINDA 5 ABD’Lİ FİRMA VAR



CB Insights’ın hazırladığı listeye göre, dünyanın en değerli 10 yapay zeka geliştiricilerinden 5’i ABD merkezli. Bu firmalar arasında zirvede OpenAI var. Listenin ikinci basamağında ise 62 milyar dolar ile Databricks geliyor. ABD merkezli firmaların ambargo koyduğu listenin 3. sırasında 60 milyar dolarlık değerleme ile Anthropic yer aldı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI ise listenin 4. sırasında yer alıyor. Şu anda güncel olarak 50 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip olan xAI, geçen yıl Nisan ayında 6 milyar dolar ve Aralık ayında bir başka 6 milyar dolar daha toplamıştı. Elon Musk yönetimindeki şirket, değerlemesini 75 milyar dolara çıkarabilecek potansiyel bir 10 milyar dolarlık yatırım turu için yatırımcılarla görüşmeler yaptığı bildiriliyor. Yapay zeka şirketinin ayrıca, Nvidia çipleriyle çalışan Dell sunucuları satın almak için bir anlaşmaya yaklaşmakta olduğu söyleniyor.

DEEPSEEK LİSTEDE YOK, ÇİNLİ FİRMALAR ABD’NİN ÇOK GERİSİNDE



Son günlerin en popüler yapay zeka uygulaması DeepSeek, ilk çıktığı günlerde Apple ve Google marketlerinde rakiplerini teker teker geçmeyi başarmıştı. DeepSeek’in açık kaynaklı modelinin 6 milyon dolardan daha az bir maliyetle geliştirildiği belirtiliyor. Bu, sadece geçen yılki giderleri 5 milyar dolar olan ChatGPT gibi rakiplerinin harcadığı paraya kıyasla oldukça az. Fakat firma hakkında çeşitli ülkelerden yasaklar da gelmeye devam ediyor. Çinli hedge fonu High-Flyer tarafından finanse edilen yapay zeka platformu, dünyanın en değerli yapay zeka geliştiricileri arasında ilk 10’da yer almıyor.



İLK 10’A GİREN 3 ÇİNLİ FİRMA VAR

Listenin ilk 10 sırasında 3 Çinli firma yer alırken, ABD’li rakipleri tarafından epey bir geçilmiş durumdalar. Listenin 8. sırasında yer alan Moonshot AI sadece 3.3 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip. Bu alanda 9. sırada 3 milyar dolar ile Zhipu AI ve son sırada ise 2,5 milyar dolar ile Minimax AI geliyor.