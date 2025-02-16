Trump zarar ediyor! Kurucusu olduğu medyanın geliri yüzde 12 azaldı

Trump Media’nın yıllık raporuna göre, şirketin geliri bir önceki yıla göre yüzde 12 azalırken, net zararı 2023’teki 58,2 milyon dolardan 400,9 milyon dolara yükseldi.

HİSSELERİ YÜZDE 11 DEĞER KAYBETTİ

Trump Media, Mart ayında “DJT” simgesiyle Nasdaq’a açıldı ve Digital World Acquisition Corp. ile birleşmesini tamamladı. 2024 yılı içerisinde, Donald Trump’ın kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerini kazanma ihtimaliyle hisselerinin değeri neredeyse iki katına çıktı. Ancak, Cuma günü kapanış itibarıyla şirketin hisse senedi yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti ve piyasa değeri 6,59 milyar dolar olarak kaydedildi.

HUKUKİ MASRAFLAR VE GELİR PAYLAŞIMI ANLAŞMASI ETKİLEDİ

Şirket, yıllık raporunda eski Başkan Joe Biden yönetimindeki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun birleşme sürecine engeller çıkardığını ve bu nedenle hukuki masrafların arttığını belirtti. Ayrıca, bir reklam ortağıyla yapılan gelir paylaşım anlaşmasındaki değişikliklerin satışları düşürdüğü ifade edildi. Trump Media, “Ayrıca, Truth Social platformumuzda yeni bir reklam girişimini seçici olarak test ettiğimiz için gelirde değişiklikler oldu” açıklamasında bulundu.

BİLANÇODA TRUTH SOCIAL DETAYLARI YER ALMADI

Meta ve diğer büyük sosyal medya şirketlerinin aksine Trump Media yönetimi, aktif kullanıcı sayısı veya kullanıcı başına ortalama gelir gibi geleneksel metrikleri kullanmadıklarını belirtti. Bunun sebebinin, “işletmenin stratejik değerlendirilmesinden ve büyüme sürecinden dikkatin dağılmasına neden olabileceği” olduğu ifade edildi.

Dördüncü çeyrekte, şirket Truth+ video akış hizmetinin Android, iOS ve web üzerinde kullanılabilir olduğunu duyurdu.

TRUMP ŞİRKETİN YÜZDE 52’SİNE SAHİP

Cuma günü itibarıyla, Donald Trump’ın tek yararlanıcısı olduğu bir trust, şirketin hisselerinin yüzde 52’sine sahip bulunuyor. Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da 8,9 milyon takipçiye sahipken, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda (eski Twitter) ise 100,9 milyon takipçisi bulunuyor.

“KEŞFETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Trump Media, şu an 776,8 milyon dolar nakit, nakit benzerleri ve kısa vadeli yatırımlara sahipken, 9,6 milyon dolar borcu bulunuyor.

Şirketin Başkanı ve CEO’su Devin Nunes, yaptığı açıklamada “TMTG, birkaç sektörü kapsayan iştirakleri olan bir holding şirketine dönüşürse, işlevsel bir şekilde faaliyet gösterebilen diğer şirketlerle ortaklık kurma, birleşme ve satın alma fırsatlarını keşfetmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.