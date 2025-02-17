Trump sert yanıt verdi! AB’den ithalat sınırlandırması

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘karşılıklı’ ticaret yaklaşımına yanıt olarak, farklı standartlarla üretilen bazı tarım ürünlerinin ithalatını sınırlamaya hazırlanıyor. Financial Times’ın haberine göre, Avrupa Komisyonu önümüzdeki hafta daha geniş çaplı ithalat kısıtlamalarını değerlendirme kararı alacak. Bu adım, ticaret ortaklarıyla yeni bir gerilim yaratabilir.



İTHALAT SINIRLANDIRILABİLİR

Kısıtlamaların ilk aşamada, AB standartlarına uymayan böcek ilaçlarıyla yetiştirilen ABD mahsullerini hedef alması bekleniyor. Özellikle, AB çiftçilerinin kullanımına izin verilmeyen tarım kimyasallarıyla üretilen soya fasulyesi gibi ürünlerin ithalatının engellenmesi gündemde.



AB’NİN KAPISI YASAKLI ÜRÜNLERE KAPALI

AB’nin yeni Sağlık Komiseri Olivér Várhelyi, geçen ay yaptığı bir açıklamada, Avrupa Parlamentosu, üye devletler ve çiftçilerden gelen güçlü taleplere dikkat çekerek, “AB’de yasak olan her şey, ithal ürünler de dahil olmak üzere, AB’de yasaklanmalıdır” ifadelerini kullandı.



TRUMP’TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, AB’nin ABD’den gelen ürünlere yönelik engellerini sert bir dille eleştirdi. Trump, AB’nin ABD’nin 50 eyaletinden 48’inden gelen kabuklu deniz ürünlerini yasakladığını belirterek, bu durumu adil olmayan ticaret uygulamalarına bir örnek olarak gösterdi.



GÖRÜŞ AYRILIKLARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, AB içinde ithalat kısıtlamaları konusunda görüş ayrılıkları devam ediyor. Fransa ve bazı üye ülkeler, Trump’ın politikalarına karşı ‘karşılıklı muamele’ ilkesini savunurken, Avrupa Komisyonu bu yaklaşımın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olabileceği gerekçesiyle temkinli davranıyor. Brüksel, yalnızca bilimsel temellere dayalı ve ayrımcı olmayan ticaret kısıtlamalarına izin verilebileceğini vurguluyor.