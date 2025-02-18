Dev şirketin 2024 bilançosu belli oldu! Beklentisinin altında kaldı

Rafineri şirketi Tüpraş, 2024 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Şirketin azınlık payları hariç net karı 4,7 milyar TL olarak gerçekleşirken, piyasa beklentisi 5,2 milyar TL seviyesindeydi. Geçen yılın aynı dönemine göre net karda yüzde 93’lük bir düşüş yaşandı. Net kar marjı ise yüzde 2,25 olarak kaydedildi.

A person holds a stack of turkish banknotes in front of a calculator.



SATIŞ GELİRİNDE GERİLEME OLDU!

2024 yılı dördüncü çeyrekte Tüpraş’ın satış gelirleri 173,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35, çeyreklik bazda ise yüzde 17’lik bir düşüşe işaret etti. Brüt kar marjı ise yüzde 6,97 olarak gerçekleşirken, önceki çeyrekte yüzde 9,57; 2023 yılının aynı döneminde ise yüzde 14,75 seviyesindeydi.

YURT İÇİ SATIŞLARI ARTTI

Tüpraş, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde 7,5 milyon tonluk satış gerçekleştirerek yıllık bazda toplam 30,4 milyon tonluk satış hacmine ulaştı. Yurt içi satışlar yüzde 3 artış gösterirken, özellikle benzin satışları yüzde 24 yükseldi. Buna karşılık yurt dışı satışlar geçen yılın aynı dönemindeki 2 milyon tondan 1,3 milyon tona geriledi.



YÜZDE 72 AZALDI

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 8,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72’lik bir azalışa işaret etti. FAVÖK marjı ise yüzde 5,01 olarak kaydedildi.

TEMETTÜ ÖDEMESİ 2 TAKSİT OLARAK YAPILACAK

Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına hisse başına net 12,92 TL temettü ödeyeceğini duyurdu. Temettü ödemesi iki taksit halinde yapılacak. İlk taksit 28 Mart 2025’te hisse başına 6,61 TL, ikinci taksit ise 30 Eylül 2025’te hisse başına 6,30 TL olarak dağıtılacak. Şirketin mevcut hisse fiyatına göre temettü verimi yüzde 9,69 olarak hesaplandı.



2025 HEDEFLERİ NE OLDU?

Şirket, 2025 yılı net rafineri marjını 5-6 dolar/v olarak öngörüyor. Kapasite kullanım oranının yüzde 90-95 aralığında olması beklenirken, toplam üretimin 26 milyon ton, toplam satışların ise 30 milyon ton civarında gerçekleşmesi hedefleniyor. Tüpraş ayrıca 600 milyon dolarlık yatırım planladığını açıkladı.