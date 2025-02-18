TÜİK açıkladı: Trafiğe kayıt edilen araç oranı yüzde 22 azaldı! En çok o araç trafiğe kaydedildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 azalarak 165 bin 734’e geriledi. Aynı dönemde kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 74 artarak 3 bin 770’e yükseldi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı yılın ilk ayında 161 bin 964 adet arttı.

TRAFİĞE KAYIT YAPILAN TAŞITLARIN DAĞILIMI

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların büyük çoğunluğunu otomobiller oluşturdu. Ocak ayında trafiğe kayıt yaptıran taşıtların yüzde 62,9’u otomobil, yüzde 16,7’si motosiklet, yüzde 14,7’si kamyonet, yüzde 2,3’ü kamyon, yüzde 1,9’u traktör, yüzde 1’i minibüs, yüzde 0,4’ü otobüs ve yüzde 0,1’i özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 30,7 azalış gerçekleşti. Ancak bu dönemde kamyonet kaydı yüzde 13,3 artarken, motosiklet kaydı yüzde 70,8, traktör kaydı yüzde 57,7 ve özel amaçlı taşıt kaydı yüzde 43,5 oranında düştü.



TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 31 MİLYONU AŞTI

Ocak ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 8,7 artarak 31 milyon 463 bin 242’ye ulaştı. Trafiğe kayıtlı taşıtların oranları ise şöyle: otomobiller yüzde 51,9, motosikletler yüzde 20, kamyonetler yüzde 15, traktörler yüzde 7,2, kamyonlar yüzde 3,2, minibüsler yüzde 1,7, otobüsler yüzde 0,7 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

DEVİR İŞLEMLERİ ARTTI

Ocak ayında devri yapılan toplam 813 bin 93 taşıtın büyük bir kısmı otomobillerden oluştu. Devri yapılan araçların oranları şu şekilde sıralandı: otomobil yüzde 67,8, kamyonet yüzde 15,9, motosiklet yüzde 8, traktör yüzde 3,4, kamyon yüzde 2,2, minibüs yüzde 1,9, otobüs yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,2 oldu.



EN ÇOK KAYDEDİLEN ARAÇ RENAULT OLDU

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,4’ü Renault oldu. Onu yüzde 7,8 ile Fiat ve yüzde 7 ile Volkswagen takip etti. Diğer markaların dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: Peugeot yüzde 6,6, Hyundai yüzde 6,6, Toyota yüzde 6,5, Skoda yüzde 4,9, Citroen yüzde 4,8, BYD yüzde 4,5, Ford yüzde 4,3, Opel yüzde 3,8, Nissan yüzde 3,4, Audi yüzde 2,4, Mercedes-Benz yüzde 2,4, Dacia yüzde 2,4, Kia yüzde 2,2, BMW yüzde 2, Chery yüzde 1,8, Volvo yüzde 1,3, Honda yüzde 1,2 ve diğer markalar yüzde 8,9 olarak belirlendi.

BENZİNLİ OTOMOBİLLER İLK SIRADA YER ALDI

Ocakta trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 otomobilin yüzde 51,3’ü benzinli araçlardan oluştu. Hibrit ve elektrikli araçların toplam oranı yüzde 36,9’a ulaştı. Yakıt türlerine göre dağılım şu şekilde oldu: benzinli otomobiller yüzde 51,3, hibrit otomobiller yüzde 25, elektrikli otomobiller yüzde 11,9, dizel otomobiller yüzde 10,9 ve LPG’li otomobiller yüzde 0,9. Trafikteki toplam 16 milyon 336 bin 762 otomobilin yakıt türüne göre dağılımı ise dizel yüzde 34, LPG yüzde 31,7, benzin yüzde 30,3, hibrit yüzde 2,6 ve elektrikli yüzde 1,2 oldu. Ayrıca otomobillerin yüzde 0,2’sinin yakıt türü bilinmiyor.

KAYITLI OTOMOBİLLERİN MOTOR HACİMLERİ VE RENKLERİ

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 35,1’i 1300 cc ve altı motor hacmine sahipti. Motor hacmine göre dağılım ise şu şekilde gerçekleşti: 1300 cc ve altı yüzde 35,1, 1401-1500 cc yüzde 23,1, 1301-1400 cc yüzde 11,5, 1501-1600 cc yüzde 10,2, 1601-2000 cc yüzde 7,7 ve 2001 cc ve üstü yüzde 0,6 olarak kaydedildi.

Otomobil renk tercihlerinde ise gri renk yüzde 38,8 ile en çok tercih edilen renk oldu. Renk dağılımı şu şekilde sıralandı: gri yüzde 38,8, beyaz yüzde 27,9, mavi yüzde 12,1, siyah yüzde 11,5, kırmızı yüzde 4,3, yeşil yüzde 3,7, sarı yüzde 0,5 ve kahverengi yüzde 0,4 olarak belirlendi. TÜİK’in açıkladığı veriler, Türkiye’de otomotiv sektöründeki değişimlerin yakından takip edilmesini sağlarken, özellikle elektrikli ve hibrit araçlara olan ilginin arttığını gösterdi.