Beyaz yalan! Çin turistleri tutmak için kar değil pamuk kullandı

Chengdu Kar Köyü yönetimi, 8 Şubat’ta WeChat hesabından yaptığı açıklamada, ocak sonunda gerçekleşen ‘Ay Yeni Yılı’ tatilinde hava sıcaklıklarının beklenenden yüksek olduğunu ve kar oluşumunun yetersiz kaldığını belirtti. Bu nedenle, turistik alanın atmosferini korumak için pamuk yünü kullanıldığını ancak bunun ziyaretçiler tarafından hoş karşılanmadığını ifade etti.

Çin’in hava durumu bürosu, iklim değişikliği nedeniyle daha sıcak ve uzun sıcak hava dalgalarının yanı sıra öngörülemeyen şiddetli yağışların yaşandığını açıklarken, bu tür turistik bölgelerin iklim değişikliği ile mücadelede yeni yaklaşımlar benimsemesi gerektiğini vurguladı.

TURİSTLER SAHTE KARI FARK EDİNCE TEPKİ GÖSTERDİ



Turistik bölgeye gelen ziyaretçiler, sahte kar manzarasının gerçeğe uygun olmadığını fark edince sosyal medyada tepki göstermeye başladı. WeChat’te paylaşılan fotoğraflarda, büyük pamuk yığını tabakalarının araziye yayılmış olduğu ve yalnızca belirli bölgeleri kapladığı görüldü. Bazı turistler, uzaktan kalın bir kar örtüsü gibi görünen alanın aslında pamuk olduğunu fark ettiklerinde hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Bir internet kullanıcısı, ‘Karsız bir kar köyü’ yorumunu yaparken, bir diğeri de “Doğal turistik alanlar doğru reklam yapmalı ve yanıltıcı tanıtımlardan kaçınmalı, aksi takdirde sadece kendi itibarlarına zarar verirler” dedi.

KÖY YÖNETİMİ ÖZÜR DİLEDİ VE PARA İADESİ YAPACAK



Chengdu Kar Köyü, gelen tepkiler üzerine sahte kar malzemelerini tamamen temizlemeye başladığını ve turistlere geri ödeme yapacağını açıkladı. Yönetim, “Ziyaretçilerimiz üzerinde kötü bir izlenim bıraktığımız için derinden üzgünüz” ifadelerini kullanarak özür diledi.