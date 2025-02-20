Çin ile ABD arasında yeni bir anlaşmanın kapısı aralandı! Trump’tan açıklama: ‘Bu mümkün’

Donald Trump, dün gazeticilerin sorularını yanıtladı. Çin ile yeni bir anlaşmanın yapılıp yapılmayacağına dair soruya yönelik Trump, “Bu mümkün, bu mümkün” diye cevap verdi. Çin’den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi getirerek, Çin’in “haksız ticaret uygulamaları ve ABD’ye fentanil akışını durdurmadaki başarısızlığını” cezalandırmak için Pekin üzerindeki baskıyı artırmıştı.



İLK DÖNEMİNDE DE GÖRÜŞMELER YAPILMIŞTI



Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için övgü dolu sözler sarfeden Trump buna karşın Xi ile ne zaman görüşeceğine ilişkin bilgi vermedi. Trump ilk başkanlık döneminde de Çin ile ticaret anlaşması konusunda ön müzakerelerine başlamış, ancak koronavirüs pandemisinin başlamasıyla bu çabalar sonuç vermemişti.



ABD Başkanı yine de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e övgüler yağdırdı, ancak bir kez daha doğrudan konuşup konuşmayacaklarını veya ne zaman konuşacaklarını söylemedi.



Trump, “Biraz rekabet var, ancak Başkan Xi ile olan ilişkimin harika olduğunu söyleyebilirim” dedi.