Türkiye market sayısı rekor kırdı! Son 10 yılda 37 Bin yeni şube açıldı

Ortakalan tarafından hazırlanan ve 265 market zincirini kapsayan “Perakende Raporu 2025″e göre, organize gıda perakendeciliğinde 2024 başında 52 bin 259 olan toplam market sayısı yıl sonunda %6,65 artışla 55 bin 737’ye yükseldi.

İNDİRİM MARKETLERİ SEKTÖRÜN LOKOMOTİFİ OLDU

Market sayısındaki artışın lokomotifi 2 bin 252 yeni şube açılışıyla indirim marketleri oldu. Buna göre, 2024 başında 40 bin 530 olan toplam indirim marketi sayısı %5,55 artışla 42 bin 782’ye yükseldi.

Son bir yıl içinde ulusal ölçekteki market zincirlerinin toplam şube sayısı da %15 civarı artışla 1.088 oldu. Ulusal ölçekteki market zincirlerinin büyümesinde Migros ve Carrefoursa’nın süper–mini market konseptlerindeki yatırımları ile yaklaşık 550 mağazalık artış gösteren Tarım Kredi Market önemli rol oynadı.

Rapora göre, en az 5 şubeye sahip 236 yerel market zincirinin geçen yıl gerçekleştirdiği toplam açılış ise 138 oldu.

İNDİRİM MARKETLERİNİN PAYI YÜZDE 77’YE ÇIKTI

Son 10 yılda indirim marketlerin sektördeki payı %68’den %77’ye çıkarken, indirim marketlerinin atağı karşısında yerel zincirlerin payı %18’den %8’e geriledi.

Ulusal ölçekte yaygın market zincirleri ise stratejilerini daha küçük satış alanına sahip esnek formatlara yöneltmelerinin avantajını görerek paylarını %14’ten %15’e yükseltmeyi başardı.

Ulusal hiper ve süpermarket zincirlerinin payını artırmasında Tarım Kredi ve File gibi sektöre giren yeni oyuncuların da etkisi oldu.

ORTA VADEDE YÜZDE 44 BÜYÜME BEKLENİYOR

Orta vade olarak ele aldıkları önümüzdeki 7 yıllık süreçte market zincirlerinde yaklaşık 25 bin yeni açılış ve %44 büyüme öngördüklerini belirten Ortakalan Genel Yayın Yönetmeni Emre Durdu, 2031 yılına kadar ulusal market zincirlerinde %85, indirim marketlerinde %40, yerel market zincirlerinde ise %15 şube artışı beklendiğini söyledi.

Son 10 yılda 101 market zinciri satılarak veya şubelerini kapatarak sektörden ayrıldı. Önümüzdeki 7 yılda da satın alma veya kapatma gibi etkenlerle yaklaşık 55 market zincirinin daha sektörden ayrılması öngörülüyor.

SON 10 YILDA 37 BİNE YAKIN YENİ ZİNCİR MARKET AÇILDI

Rapora göre, 2014-2024 dönemini kapsayan son 10 yılda organize gıda perakendesi sektöründeki şube sayısı %193 artış kaydetti.

Buna göre, 2014 sonunda zincir marketlerin 19 bin 11 adet olan şube sayısı, 36 bin 726 artışla 55 bin 737’ye yükseldi.

Önümüzdeki 7 yılda en az 25 yerel perakendecinin şube sayısını artırarak zincir market tanımına dahil olması bekleniyor.

Rapora göre, en az 5 ve üzerinde şubeye sahip marketler “zincir market” olarak tanımlanıyor. Mevcut durumda Türkiye’de 265 market zinciri bulunuyor.



(REUTERS)