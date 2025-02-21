Dev otomobil markası o modellerini geri çağırdı

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, direksiyon destek sistemindeki bir arıza nedeniyle ABD’de yaklaşık 380 bin aracı geri çağıracağını duyurdu. Söz konusu arıza, özellikle düşük hızlarda direksiyon çevirme çabasını artırarak kaza riskini yükseltebilir.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023 model Model 3 sedanlar ve Model Y crossover araçları, eski yazılım sürümü nedeniyle aşırı voltaj arızası yaşayabilir. Bu durum, baskılı devre kartındaki motor sürücü bileşenlerini aşırı zorlayabilir.



Tesla, sorunu gidermek için uzaktan yazılım güncellemesi yayımladığını ve Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) konuya ilişkin bir rapor sunduğunu bildirdi.



DAHA ÖNCE DE ARAÇLARINI ÇAĞIRMIŞTI



Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, daha önce de Çin’de 1,2 milyondan fazla elektrikli aracın yazılımını güvenlik endişeleri nedeniyle güncelleyeceğini açıklamıştı. Çin’in piyasa düzenleyicisi, bu durumu resmi bir “ürün geri çağırma” olarak nitelendirdi. Geri çağırma, ithal edilen Model S ve Model X ile Çin’de üretilen Model 3 ve Model Y modellerini kapsıyor.