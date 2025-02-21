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Elon Musk Fed hakkında açıklama yaptı, ‘Denetleyebiliriz’

Tesla’nın kurucusu ve Donald Trump’ın kıdemli danışmanı Elon Musk, ABD Merkez Bankası hakkında açıklamada bulundu.



Musk, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı. Değerli metallerin depolandığı Fort Knox’ta altın rezervlerinin denetlenmesine yönelik ifadelerini tekrarlayan Musk, buradaki altınların ABD halkının olduğunu vurguladı.



MUSK’TAN FED HAKKINDA AÇIKLAMA



Musk, Fed’i de denetlemeyi düşünüp düşünmediklerine yönelik soru üzerine, “Evet, tabii.” yanıtını verdi.



İsrafın hemen hemen her yerde olduğuna dikkati çeken Musk, bazı şeylerin biraz zorlanmasıyla bile milyarlarca dolar tasarruf edileceğini anlattı.

AA