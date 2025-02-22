Kripto para borsalarından Bybit hacklendi: Kayıp 1,5 milyar dolar

Dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alan Bybit, büyük çaplı bir siber saldırıya uğradı. Bybit CEO’su Ben Zhou ilk belirlemelere göre 1.5 milyar dolar değerinde kripto varlığının çalındığını duyurdu.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Bybit, büyük çaplı bir siber saldırıya uğradı. Bybit CEO’su Ben Zhou, hack olayını doğrulayarak soğuk cüzdanların güvende olduğunu açıkladı.

Saldırıda çalınan varlıkların büyük kısmının Ethereum (ETH) ve ETH türevlerinin oluşturduğu ve ilk belirlemelere göre 1,5 milyar dolar değerinde olduğu belirlendi.

Toplamda 401 binden fazla ETH’nin yanı sıra 90 bin stETH, 15 bin cmETH ve 8 bin mETH hackerların eline geçti. Blok zinciri analiz şirketi Arkham, saldırının ilk dakikalarında 200 milyon dolarlık stETH’nin satıldığını bildirdi.

PİYASALAR DÜŞÜYOR

Hack olayının ardından piyasalarda sert düşüş yaşandı. Bitcoin, 99 bin dolar seviyesinden 97 bin 177 dolara gerilerken, Ethereum ise 2 bin 800 dolar seviyesinden 2 bin 675 dolara kadar düştü.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Ekonomim’de yer alan habere göre; Ben Zhou, saldırının nasıl gerçekleştiğine dair detayları paylaştı. Zhou’ya göre, Bybit’in çoklu imza sistemine sahip ETH soğuk cüzdanından sıcak cüzdana transfer sırasında imza yetkisine sahip kişilere Safe şirketi kaynaklı sahte bir arayüz gösterildi. Bu sahte arayüz üzerinden imzalanan mesaj, soğuk cüzdanın akıllı sözleşme yapısını değiştirdi ve hackerların cüzdanın kontrolünü ele geçirmesine yol açtı.

Zhou, para çekme işlemlerinin normal şekilde devam ettiğini belirtirken, hackerın çalınan ETH’leri izlerini kaybettirmek için farklı adreslere böldüğü tespit edildi. Şu ana kadar 39 farklı adrese 10’ar bin ETH gönderildiği bildirildi.

BYBİT YAŞANAN ZARARI KARŞILAYACAK MI?

Yaşanan hack olayının ardından Bybit CEO’su Ben Zhou, “Bugün tüm Bybit kullanıcıları aynı anda para çekmek istese bile, talepleri karşılayabilecek durumdayız. Bu hack olayının yaklaşık 400 bin ETH’lik bir kısmı etkilemiş olmasına rağmen, Bybit hazinesinden bu tutarı karşılayabiliyoruz. ETH açığını kapatmak için şu aşamada alım yapmıyoruz. Ortaklarımızdan aldığımız destekle çalınan ETH miktarının yaklaşık yüzde 80’ini karşılayabilecek bir köprü kredisi sağladık.” ifadelerini kullandı.