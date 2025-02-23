Borçsuz hayat hayal oldu! Kredi kartı kullananların oranı tavan yaptı, borç stoku rekor seviyede

Borçsuz hayat hayal oldu! Kredi kartı kullananların oranı tavan yaptı, borç stoku...

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de borçlu bireylerin oranı %57’ye çıktı. Bu oran kadınlarda %58, erkeklerde ise %56 olarak belirlendi. Tasarruf yapabilen bireylerin %53’ü borçluyken, tasarruf edemeyenlerin %62’si borç içinde bulunuyor.

EN ÇOK KREDİ KARTI KULLANILIYOR

Borçlanma araçları arasında en yaygın kullanılan yöntem kredi kartları oldu. Kredi kartları %43 ile ilk sırada yer alırken, bunu %14 ile banka kredileri ve %10 ile eş-dost borçları takip etti.

Borç sahibi bireylerin %79’u, gelirinin %30’undan daha azını borç ödemeye ayırdığını belirtti.

GELİR YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE BİRİKİM YAPAMADIKLARINI İFADE ETTİLER

Türkiye’de her iki kişiden biri tasarruf yaptığını söylerken, tasarruf edenlerin %72’si düzenli birikim yapabildiğini ifade etti. Ancak, tasarruf yapamayan bireylerin %59’u, gelir yetersizliği nedeniyle birikim yapamadığını dile getirdi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN YATIRIM ARAÇLARI

Altın, değerli taşlar ve metal hesapları: %52

TL vadeli hesaplar: %24

Yastık altı döviz ve nakit TL: %20

MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKU 9.6 TRİLYON TL’YE ULAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, merkezi yönetim borç stoku Ocak 2025 itibarıyla 9.6 trilyon TL’ye çıktı.

İç borç stoku: Aylık %5.2, yıllık %54.9 artarak 5.2 trilyon TL oldu.

Dış borç stoku: Aylık %1.5, yıllık %20.7 artışla 4.4 trilyon TL’ye ulaştı.

KREDİ KARTI HARCAMALARINDA REKOR ARTIŞ

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) Ocak 2025 verilerine göre, Türkiye’deki kart kullanımı rekor seviyeye ulaştı.

Kredi kartı sayısı: 130.2 milyon

Banka kartı sayısı: 195.6 milyon

Ön ödemeli kart sayısı: 113.1 milyon

Kartlı harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %66 artarak 1.6 trilyon TL’ye ulaştı.

Kredi kartı harcamaları: 1 trilyon 366 milyar TL (+%69)

Banka kartı harcamaları: 207.8 milyar TL (+%47)

Ön ödemeli kart harcamaları: 32.4 milyar TL (+%78)

Ocak ayında toplam 1.58 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Bu işlemlerin 913.2 milyonu kredi kartı, 538.1 milyonu banka kartı, 125.9 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

TÜRKİYE’DE BORÇ YÜKÜ AĞIRLAŞIYOR

Vatandaşların borçluluk oranı her geçen gün artarken, tasarruf yapabilenlerin sayısı sınırlı kalıyor. Kartlı harcamalardaki yükseliş ve borç stokundaki artış, ekonomik kırılganlığı gözler önüne seriyor.



(EKONOMİM)