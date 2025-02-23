İtalya ve Hollanda’yı zorluyor! Türkiye, o üretimde ikinci sıraya yükseldi

Türkiye, mega yat imalatında büyük bir başarıya imza atarak dünya genelinde ikinci sıraya yerleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin bu sektördeki yükselişini duyurdu ve 146 yeni sipariş aldıklarını açıkladı.

TOPLAM UZUNLUK 6 BİN 410 METREYİ BULDU

Türkiye’nin aldığı 146 mega yat siparişinin toplam uzunluğu 6 bin 410 metreyi bulurken, bu yatların ortalama uzunluğu 43,9 metre olarak kaydedildi. Küresel siparişlerin yüzde 12,9’luk bölümünü elinde bulunduran Türkiye, dünya mega yat üretiminde önemli bir oyuncu haline geldi.

KÜRESEL PAZARDA TÜRKİYE’NİN GÜCÜ ARTIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin başarısını BOAT International tarafından yayımlanan “2025 Yılı Küresel Mega Yat Sipariş Defteri” verilerine dayanarak açıkladı. Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere gibi denizcilik alanında önde gelen ülkeler arasında yer alarak mega yat üretiminde hızla yükseldi.

DÜNYA ÇAPINDA ÜRETİLEN MEGA YATLARIN YÜZDE 14’Ü TÜRKİYE’DEN

Verilere göre, dünya genelinde üretim veya sipariş aşamasında bin 138 mega yat bulunuyor. Bu yatların toplam uzunluğu 45 bin 487 metreye ulaşıyor. Türkiye, sipariş edilen mega yatların toplam uzunluğunda yüzde 14’lük bir paya sahipken, sipariş adedi açısından da yüzde 12,9’luk oranla dikkat çekiyor.

TÜRK TERSANELERİ KALİTELİ ÜRETİM VE TASARIMLA ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’nin mega yat üretiminde yakaladığı bu büyük ivme, Türk tersanelerinin yüksek kalite standartları, ileri teknoloji kullanımı ve inovatif tasarımlarına bağlanıyor. Küresel yat sektöründeki rekabette Türkiye’nin güçlü bir konuma ulaşması, denizcilik alanındaki yatırımların ve gelişmelerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.