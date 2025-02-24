Gelir vergisinin en yüksek olduğu ülkeler belli oldu: Türkiye’nin durumu şaşırttı!

Vergilendirme, ülkelerin ekonomik sistemlerinde önemli bir yer tutarken, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin finansmanında kritik bir rol oynuyor. Ancak, gelir vergisi oranları ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkelerde düşük oranlarla sınırlı kalırken, bazı ülkelerde ise yüksek gelir grupları için belirlenen vergi dilimleri oldukça yüksek seviyelere ulaşıyor.

DÜNYADA GELİR VERGİSİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE FİNLANDİYA OLDU

Dünyanın en gelişmiş sosyal sistemlerinden birine sahip ülkeler arasında gösterilen Finlandiya, vatandaşlarına ücretsiz sağlık hizmetleri, eğitim ve çeşitli sosyal yardımlar sunuyor. Ancak, özellikle yüksek gelir grupları için bu hizmetlerin karşılığı olarak yüksek vergi oranları kaçınılmaz bir maliyet oluşturuyor.

Trading Economics’in verilerine göre, ortalama maaşın 4 bin 32 euro olduğu İskandinav ülkesinde, yıllık gelir vergisi oranı yüzde 57,65 seviyelerinde.

Bu alanda Finlandiya’nın ardından Japonya geliyor. Japonya, yaklaşık yüzde 55,97’lik gelir vergisi oranıyla dünyadaki en yüksek vergilendirme seviyelerinden birine sahip. Gelişmiş altyapısı, sağlık sistemi ve kamu hizmetleriyle tanınan ülke, vergi gelirlerini yüksek yaşam standartlarını korumak için kullanıyor.

GELİR VERGİSİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 ÜLKENİN 7’Sİ AVRUPA’DA

Dünyada gelir vergisinin en yüksek olduğu ilk 10 ülkenin 7’si Avrupa kıtasında yer alıyor. Lider Finlandiya’nın öncülük ettiği listede, bir diğer İskandinav ülkesi Danimarka yüzde 55,9’luk gelir vergisi oranıyla listenin 3. sırasında bulunuyor.

Bu alanda Danimarka’nın ardından yüzde 55 ile İsveç, yüzde 50 ile Belçika ve Slovenya, son olarak yüzde 49,5 ile Hollanda geliyor.

Avrupa Birliği’nin ekonomisi en güçlü iki ülkesi Fransa ve Almanya ise yüzde 45’lik gelir vergisi oranıyla listenin 17. sırasında yer alıyor. Avrupa ülkeleri arasında gelir vergisinin en düşük olduğu ülke ise yüzde 10 ile Romanya.

TÜRKİYE’DE GELİR VERGİSİ ORTALAMA YÜZDE 33-34 SEVİYESİNDE

Türkiye’de vergi dilimleri, yıllık toplam gelir baz alınarak kademeli şekilde hesaplanıyor. Yıllık gelir toplamına göre kademeli bir vergi sistemi uygulanan Türkiye’de, ortalama gelir vergisi oranı yüzde 33-34 seviyelerinde.

2024 yılı itibarıyla, Türkiye’de yıllık 110 bin TL’ye kadar olan gelirlerde yüzde 15, 230 bin TL’ye kadar yüzde 20, 580 bin TL’ye kadar yüzde 27, 3 milyon TL’ye kadar yüzde 35 ve 3 milyon TL’yi aşan gelirlerde ise yüzde 40 oranında gelir vergisi uygulanıyor.

GELİR VERGİSİ ALMAYAN ÜLKELER DE VAR

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Katar ve Kuveyt’i gelişmiş piyasalar olarak yeniden sınıflandırdığını duyurdu. Gelişmiş ülkeler arasına adını yazdıran Katar ve Kuveyt, vatandaşlarından gelir vergisi almayan ülkeler arasında bulunuyor.

Dünyanın en zengin ülkelerinden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn de gelir vergisi almayan ülkeler arasında.

Bunun yanı sıra, Karayipler’de yer alan Bahamalar, Bermuda ve Cayman Adaları gibi ülkeler de gelir vergisi uygulamıyor.