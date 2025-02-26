Google’dan yeni önlem! Artık bu yöntem kullanılacak

Google, Gmail hesap güvenliğini artırmak amacıyla SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemini kaldırmaya hazırlanıyor. Şirket, güvenlik açıklarını en aza indirmek için doğrulama sürecinde QR kodlarını devreye alacak. Bu değişiklikle birlikte, SMS ile gönderilen doğrulama kodlarının siber saldırılara karşı yetersiz kalması ve dolandırıcılar tarafından ele geçirilebilmesi gibi risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

GOOGLE NEDEN SMS DOĞRULAMASINI BIRAKIYOR?

Forbes’a açıklama yapan Gmail sözcüsü Ross Richendrfer, SMS doğrulamanın güvenlik açıkları barındırdığını ve yeterli koruma sağlayamadığını ifade etti. SMS yoluyla gönderilen doğrulama kodlarının dolandırıcılık yöntemlerinde sıkça kullanıldığına dikkat çeken Google, bu nedenle alternatif ve daha güvenli bir doğrulama yöntemi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bunun yanı sıra, son yıllarda artan ‘trafik pompalama’ yöntemi nedeniyle dolandırıcılar, belirli numaralara yüksek miktarda SMS göndererek bu mesajlardan kazanç sağlıyor. Google, bu tür kötüye kullanımları engellemek amacıyla SMS tabanlı kimlik doğrulamayı tamamen kaldırmayı planlıyor.

QR KODLU DOĞRULAMA İLE GÜVENLİK ARTACAK

Google, SMS doğrulamanın yerini QR kod tarama sistemine bırakacağını duyurdu. Yeni sistemde, kullanıcılar doğrulama sürecinde cihazlarının kamerasıyla QR kodu tarayarak hesaplarını güvenli bir şekilde doğrulayabilecek.

Bu geçiş, kullanıcıların kimlik avı saldırılarına karşı korunmasını sağlayacak ve mobil operatör kaynaklı güvenlik açıklarını ortadan kaldırmayı amaçlayacak. Google, QR kodlu kimlik doğrulama sisteminin ne zaman devreye gireceğine dair detayları önümüzdeki süreçte paylaşacağını açıkladı.