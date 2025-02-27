Fransız otomobil markasından binlerce araç sahibine kritik uyarı! Geri çağırıyor

Fransız otomobil üreticisi Renault, 15 binden fazla Renault R5 ve Alpine 290 modelinin sahiplerine çağrıda bulunarak, araçlarda çalıştırma sorununa yol açabilecek teknik bir aksaklık nedeniyle yetkili servislere başvurmalarını istedi.

Şirketten yapılan açıklamada, sorunun sürüş güvenliğini doğrudan etkilemediği vurgulanırken, bunun yasal bir geri çağırma olmadığı, ancak araç sahiplerinin ücretsiz olarak serviste gerekli düzeltmeyi yaptırabilecekleri belirtildi.

ELEKTRİK MOTORU ARIZASI MESAJI GÖRÜLEBİLİR

Fransız kamu radyo istasyonu Ici Nord’un haberine göre, etkilenen modeller Renault R5 ve Alpine 290 olarak tespit edildi. Teknik güncelleme kapsamında, ana elektrik motorunun invertör ECU’su (Electronic Control Unit – motor kontrol ünitesi) yeniden programlanacak. Böylece, gösterge panelinde STOP ışığının yanması veya elektrik motoru arızası mesajının görüntülenmesi gibi sorunların önüne geçilecek.

YENİ RENAULT R5’TE KRİTİK TEKNİK PROBLEM

Renault’nun yeni nesil elektrikli R5 modelinin piyasaya sürülmesinden yalnızca dört ay sonra yaşanan bu teknik aksaklık, markanın yeni nesil araçlarıyla ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Ancak Renault, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, güçlü satış performansıyla 2024 yılı için rekor seviyede faaliyet karı elde ettiğini duyurdu.

Araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislere başvurarak güncellemeyi yaptırmaları öneriliyor.