İhracat arttı ama yetersiz kaldı! Türkiye’nin dış ticaret açığı 7,5 milyar dolara ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. İhracat ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalat yüzde 9,6 artarak 28 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI BÜYÜDÜ



Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak 6 milyar 185 milyon dolardan, 7 milyar 538 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak ayında yüzde 76,4 iken, bu yıl aynı ayda yüzde 73,7’ye geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET RAKAMLARI



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ocak ayında yüzde 5 artarak 18 milyar 576 milyon dolardan, 19 milyar 508 milyon dolara yükseldi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 11,8 artarak 18 milyar 646 milyon dolardan, 20 milyar 845 milyon dolara yükseldi.

İMALAT SANAYİNİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 93,4 OLDU



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, ocak ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 72,9



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Ocak ayında ara mallarının payı yüzde 72,9, sermaye mallarının payı yüzde 13,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,9 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA



Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 782 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 371 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 280 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 979 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3’ünü oluşturdu.

EN ÇOK İTHALAT RUSYA’DAN



İthalatta Rusya ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya’dan yapılan ithalat 4 milyar 399 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 86 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 854 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 430 milyon dolar ile ABD, 950 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,3’ünü oluşturdu.