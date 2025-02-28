Yeni yatırımlar sonrası giderler kısıldı! Google çalışanları ‘Gönüllü ayrılma programı’ ile işten ayrılıyor

Google’ın yapay zeka yatırımlarını artırıması ile beraber bazı maliyetleri kısmak için harekete geçildi. Google’ın Finans Direktörü Anat Ashkenazi, Şirketin 3 Şubat’ta dördüncü çeyrek gelir beklentilerini karşılayamaması sonrası konuşan Ashkenazi, Google’ın yapay zeka ürünlerine yönelik güçlü bir talep gördüğünü ve “yıl sonuna doğru talebin mevcut kapasitenin üzerine çıktığını” belirtti.



GÖNÜLLÜ AYRILMA PROGRAMLARI OLUŞTURULDU

HR bölümündeki gönüllü ayrılma programına katılan 4. ve 5. seviye çalışanların 14 haftalık maaş tazminatı ve her tam yıl hizmet için ek bir hafta ücret alabileceği ifade edildi. Bu seviyeler, orta ve üst düzey çalışanları kapsıyor.



Öte yandan, Google’ın bulut bölümünde de operasyon destek ekiplerini etkileyen işten çıkarmalar gerçekleştirildi. Şirkete yakın kaynaklara ve iç yazışmalara göre, bazı pozisyonlar farklı ülkelere kaydırıldı. Şirket yetkilileri, bu değişikliklerin iş süreçlerinin doğal bir parçası olduğunu belirtti.



OCAK AYINDA SİNYAL VERİLMİŞTİ

Google sözcüsü Brandon Asberry, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz daha verimli çalışmak, hiyerarşik katmanları azaltmak ve uzun vadeli başarı için yeniden yapılanmaya devam ediyor. En büyük önceliklerimize ve gelecekteki büyük fırsatlara yatırım yapmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ocak ayında Google yöneticileri, işten çıkarmaların beklendiği ‘Platformlar ve Cihazlar’ biriminde ABD merkezli çalışanlara gönüllü ayrılma paketleri sunulacağını duyurmuştu. Bu birim, Android, Chrome, ChromeOS, Google Fotoğraflar, Google One, Pixel, Fitbit ve Nest gibi ürünler üzerinde çalışan 25 binden fazla tam zamanlı personeli barındırıyor.



GELİRİ YÜZDE 30 ARTTI

Google’ın ana şirketi Alphabet’in bulut birimindeki işten çıkarmalar, satış operasyonları, müşteri deneyimi, iç anlaşmalar ve pazarlama stratejisi ekiplerini etkiledi. Konuya yakın kaynaklar, bazı çalışanların rollerinin Hindistan ve Meksiko City’ye taşındığını belirtti.

Bulut birimi, şirketin en hızlı büyüyen bölümlerinden biri olup yapay zeka ürünlerinden faydalanıyor. Dördüncü çeyrekte birimin geliri, bir önceki yıla göre yüzde 30 arttı. Alphabet, Amazon Web Services ve Microsoft Azure gibi rakipleriyle rekabet etmeye çalışırken bulut işinden kâr elde etmeye devam ediyor.



Google, bulut biriminin en büyük çalışan varlığının hala ABD’de bulunduğunu ve bunun değişmeyeceğini vurguladı. Şirket, işten çıkarmaların sayısının net olmadığını ancak az sayıda olduğunu belirterek, kritik satış ve mühendislik rollerinde işe alımların devam edeceğini duyurdu.