Steve Jobs’ın 1984’te taktığı ikonik papyon rekor fiyata satıldı

Apple’ın efsanevi kurucu ortaklarından Steve Jobs’ın 1984 yılında Macintosh bilgisayarını tanıtırken kullandığı pembe-yeşil çizgili papyon, açık artırmada 35 bin 750 dolara satıldı.

Genellikle siyah boğazlı kazağıyla tanınan Jobs, o dönem Apple’ın en önemli tanıtımlarından birinde farklı bir tercih yaparak bu renkli papyonu takmıştı. Julien’s Auctions tarafından düzenlenen ‘Spotlight: Tarih ve Teknoloji’ müzayedesinde satışa sunulan bu özel parça, büyük ilgi gördü.

BEKLENTİNİN 17 KATI FİYATA ALICI BULDU

Business Insider’ın haberine göre, müzayede öncesinde papyonun bin ila 2 bin dolar arasında bir fiyatla satılması bekleniyordu. Ancak 27 teklifin ardından beklenenin çok üzerinde bir rakama alıcı buldu.

Jobs’ın bu papyonu, 1984 yılındaki Apple hissedarlar toplantısında Macintosh bilgisayarını tanıtırken taktığı biliniyor. Ayrıca, bilgisayarın piyasaya sürülmesiyle ilgili yapılan fotoğraf çekimlerinde ve 1983 yılında Aspen, Colorado’daki Uluslararası Tasarım Konferansı’nda da bu aksesuarı kullandığı belirtiliyor.

Etkinlikte yaptığı konuşmada, Jobs’ın bu papyonla ilgili esprili bir şekilde “Bana 60 dolar ödediler, ben de papyon taktım” dediği biliniyor.

APPLE’A AİT KOLEKSİYONLUK PARÇALAR REKOR KIRIYOR

Steve Jobs’a ait eşyalar, koleksiyonerler tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Daha önce Jobs’ın siyah boğazlı kazakları ve eski kartvizitleri de açık artırmaya çıkarılmıştı.

Apple’ın ilk günlerinden kalma ürünler de yüksek fiyatlarla satılıyor. 2022 yılında açılmamış birinci nesil bir iPhone, 39 bin dolardan fazla bir fiyata alıcı bulurken, bir yıl sonra benzer bir model 190 bin dolara satıldı.

TEKNOLOJİ DÜNYASININ İKONİK EŞYALARI AÇIK ARTIRMADA

Julien’s Auctions, yalnızca Steve Jobs’ın papyonunu değil, teknoloji dünyasına dair birçok önemli eşyayı açık artırmaya çıkardı.

Bu satışlar arasında, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’ün eski Facebook kapüşonlu sweatshirt’ü 15 bin 875 dolara ve Elon Musk tarafından imzalanan SpaceX roket fırlatma fotoğrafı ise 10 bin 400 dolara satıldı.

Teknoloji dünyasının en ikonik isimlerine ait koleksiyonluk parçalar, koleksiyonerler için her geçen gün daha fazla değer kazanıyor.



(CNBC-E)