Japon şirketten yapay zeka devine 25 milyar dolarlık yatırım

SoftBank Group’un CEO’su Masayoshi Son’un, yapay zeka yatırımları için 16 milyar dolar borç almayı planladığı bildirildi. The Information haber sitesinin, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Son’un bu planı geçtiğimiz hafta şirket yöneticileri tarafından bankalara iletildi.



JAPON ŞİRKET YATIRIMLARINI GENİŞLETİYOR!

Haberde ayrıca, Japon teknoloji yatırımcısının 2026 yılının başlarında ek olarak 8 milyar dolar daha borç alabileceği ifade edildi.



Reuters’ın ocak ayında bildirdiğine göre, SoftBank, ChatGPT’nin sahibi OpenAI’ye 25 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor. Japon şirketi, yapay zeka alanındaki yatırımlarını genişletmeye devam ediyor.



40 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM

SoftBank’ın bu yatırımı, daha önce Stargate için taahhüt ettiği 15 milyar dolara ek olarak gelecek. Reuters’ın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, SoftBank’ın Stargate ve OpenAI’ye toplam 40 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı ve 18,5 milyar dolara kadar borç almak için görüşmelere başladığı belirtilmişti.



Stargate, Oracle, OpenAI ve SoftBank ortaklığında kurulan bir girişim olup, ABD’nin küresel yapay zeka yarışında Çin ve diğer rakiplerinin önünde kalmasını sağlamak amacıyla 500 milyar dolara kadar yatırım yapmayı hedefliyor.



Bu girişim, Ocak ayında Beyaz Saray’da eski ABD Başkanı Donald Trump, SoftBank CEO’su Masayoshi Son, OpenAI CEO’su Sam Altman ve Oracle Başkanı Larry Ellison tarafından duyurulmuştu.