Otomobil sektöründen kötü haber! 2025’e kötü başladı, yüzde 38 daraldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ocak ayının ardından Şubat ayında da satışlarda düşüş izlendi. Buna göre, Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,2 oranında azaldı.



2024’te rekor kıran otomotiv satışları 2025 yılında düşüş ivmesiyle öne çıkıyor. Ocak ayının ardından Şubat ayında da yıllık bazda satışlarda gerileme görüldü.

YÜZDE 38 AZALDI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Şubat ayına göre yüzde 14,4 artarak 90 bin 730 adet oldu. 2025 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 38 azalarak 14 bin 709 adet oldu.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre 59,3 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 75,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,4 arttı.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE DARALDI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında azalarak 159 bin 384 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 9,8 oranında azalarak 131 bin 965 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 30,4 azalarak 27 bin 419 adet oldu.