SpaceX’in Starship roketi fırlatılışa 40 saniye kala iptal edildi! Musk: “Birkaç gün içinde yeniden deneyebiliriz”

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firmasının internet sitesinde, Starship roketinin 8. deneme uçuşu canlı yayınlanmıştı. Fırlatılışa 40 saniye kala iptal edildi.

FIRLATILIŞ 40 SANİYE KALA İPTAL EDİLDİ

ABD’nin Texas eyaletindeki Starbase tesisinden havalanması planlanan ‘Starship’ roketinin 8. deneme uçuşu, açıklanmayan sorunlar nedeniyle fırlatılışa 40 saniye kala iptal edildi.

Bir sonraki test uçuşu için net bir tarih verilmezken, Musk X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test uçuşunun “bir iki gün içinde yeniden denenebileceğini” belirtti.

Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamada da Starship ekibinin bir sonraki test uçuşu için hazırlandığı kaydedildi.

7. TEST UÇUŞUNDA ROKET ÜST KADEMESİ PARÇALANDI

SpaceX firması, Starship roketinin kabiliyetlerini test etmek amacıyla 16 Ocak’ta yapılan 7. test uçuşu sırasında, kalkıştan kısa süre sonra uzay aracıyla bağlantının kesildiğini ve roketin üst kademesinin parçalandığını açıklamıştı.

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk belirlemelere göre, gemi motoru yangın duvarının üzerindeki boşlukta, havalandırma kapasitesini aşan bir basınç oluşturacak kadar büyük bir oksijen/yakıt kaçağı vardı” ifadesini kullanmıştı.

STARSHIP ROKETİNDE DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLECEK

Musk, Starship roketinde yangın söndürme sistemi de dahil olmak üzere bazı değişiklikler yapılacağını belirterek, mevcut durumun, bir sonraki fırlatışın şubat ayını geçmeyeceğini gösterdiğini kaydetmişti.

FAA’DAN SORUŞTURMA VE ONAY

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), başarısız test uçuşuna yönelik soruşturma başlatmış ancak Starship’in 8. test uçuşuna onay vermişti. SpaceX, Starship’i insanlı Ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçlıyor.



(CNBC-E)