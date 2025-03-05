Trump duyurdu! Alaska’ya trilyon dolarlık yatırım: Japonya dev projeye katılmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da inşa edilecek doğalgaz boru hattına Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerin ortak olmak istediğini duyurdu. Trilyonlarca dolarlık yatırımın konuşulduğu proje, küresel enerji piyasasında dengeleri değiştirebilir.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerin, Alaska’da inşa edilmesi planlanan devasa doğalgaz boru hattına ortak olmak istediklerini ve bu projeye “her birinin trilyonlarca dolar yatırım yapacağını” söyledi.

Trump, ABD Kongresi’ne hitaben yaptığı konuşmada, söz konusu boru hattının dünyadaki en büyük projelerden biri olacağını belirtti. “Japonya, Güney Kore ve diğer ülkeler, her biri trilyonlarca dolarlık yatırımlarla bizimle ortak olmak istiyor” dedi.

GÜNEY KORE: “ABD İLE MÜZAKERELERE KATILACAĞIZ”

Güney Kore Sanayi Bakanlığı, Bakan Ahn Duk-geun’un geçen hafta Washington’a yaptığı ziyarette ABD’li yetkililerle projeyi görüştüğünü ancak henüz somut bir karar alınmadığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü, Trump’ın açıklamalarının ardından Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bu, iki ülkenin ortak çıkarına olan bir konu ve ABD ile müzakerelere aktif olarak katılacağız” dedi.

Aynı gün içinde Bakan Ahn, ABD’nin Güney Kore ve diğer ülkelere, Alaska sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesine katılma konusunda ilgi duyup duymadıklarını sorduğunu belirtti. Güney Kore ve ABD’nin, boru hattı, enerji, gemi inşası, tarifeler ve tarife dışı engelleri ele almak üzere çalışma düzeyinde bir grup oluşturma konusunda anlaştıkları bildirildi.

GÜNEY KORE, TRUMP’IN TARİFELERİNDEN MUAFİYET ARIYOR

Ahn, Washington ziyaretinde, Trump yönetiminin uygulamayı planladığı tarifelerden muafiyet talep etti. Güney Kore’nin ihracata dayalı ekonomisinin bu tarifelerden olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.

Kongre’deki konuşmasında Trump, ABD’nin de diğer ülkelerin kendisine karşı uyguladığı tarifelere karşılık vereceğini ve 2 Nisan’da misilleme tarifeleri getireceğini duyurdu. ABD’nin Güney Kore’ye sağladığı askeri ve ekonomik desteğe rağmen, Güney Kore’nin ortalama gümrük tarifelerinin ABD’ye kıyasla dört kat daha yüksek olduğunu savundu.

ALASKA LNG PROJESİ ABD EKONOMİSİNE NASIL KATKI SAĞLAYACAK?

Beyaz Saray Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi Eş Başkanı Doug Burgum, 800 mil uzunluğundaki LNG boru hattının ABD’nin müttefiklerine enerji satmasını sağlayacağını ve “ABD Hazinesi için gelir yaratacağını” belirtti.

Alaska LNG projesinin maliyet ve lojistik zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtilirken, Japonya, Güney Kore ve Tayvan gibi ülkeler ABD’den daha fazla gaz ithal etme fikrine sıcak bakıyor.

JAPONYA, BORU HATTINA KATILIM KONUSUNDA KARARSIZ

Japon yetkililer henüz boru hattına katılım konusunda resmi bir karar almadıklarını, ancak projeyi değerlendirdiklerini ifade etti. Japonya Ticaret Bakanı’nın, bu ay Washington’a giderek Trump’ın tarifelerinden muafiyet talep etmesi ve daha fazla ABD LNG’si satın alma planlarını görüşmesi bekleniyor.

(CNBC-E)