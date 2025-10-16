Türkiye, 5G teknolojisine geçişte kritik bir adım attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 5G frekans ihalesi tamamlandı.

İhalede 700 MHz ve 3,5 GHz bantlarında milyar dolarlık teklifler geldi, en yüksek payı Turkcell aldı. 2 frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar oldu.

İHALENİN KAZANANLARI

700 MHz bandında;

A1 paketi: Turkcell – 429 milyon dolar

A2 paketi: Vodafone – 426 milyon dolar

A3 paketi: Türk Telekom – 425 milyon dolar

3,5 GHz bandında;

B1 paketi: Turkcell – 214 milyon dolar

B2 paketi: Türk Telekom – 209 milyon dolar

B3 paketi: Vodafone – 201 milyon dolar

B4 soyut paketi: Turkcell – 187 milyon dolar

Bu sonuçlarla Turkcell, hem 700 MHz hem 3,5 GHz bandında en fazla frekansa sahip operatör oldu.

5G NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

5G, “beşinci nesil mobil iletişim teknolojisi” anlamına geliyor. 4G’ye göre 10 kata kadar daha hızlı internet, düşük gecikme süresi ve milyonlarca cihazın aynı anda bağlanabilmesi gibi avantajlar sunuyor. Yeni teknolojiyle birlikte akıllı şehir uygulamaları, otonom araçlar, uzaktan ameliyat, endüstri 4.0 ve savunma sistemleri gibi birçok alanda yeni dönem başlayacak. Uzmanlara göre 5G, Türkiye’nin dijital ekonomisinde üretkenliği artıracak ve dışa bağımlılığı azaltacak.

BORSADAKİ ETKİSİ

5G ihalesi, Borsa İstanbul’da işlem gören Turkcell (TCELL) ve Türk Telekom (TTKOM) için stratejik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kısa vadede: Yüksek frekans bedelleri nedeniyle sermaye harcamaları (CAPEX) artacak, bu da geçici olarak kârlılığı baskılayabilir.

Uzun vadede: 5G yatırımlarıyla birlikte yüksek hızlı veri, IoT hizmetleri ve özel ağ çözümleri gibi alanlardan yeni gelir kaynakları oluşacak.

Rekabet açısından: Turkcell’in geniş frekans alanı, pazardaki liderlik pozisyonunu güçlendirmesi açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.