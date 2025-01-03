SON MAKALELER

Genel

MTV’de ilk taksit ödemeleri başladı! Son tarih 31 Ocak

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Ekonomi

Bakan Şimşek: Geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz

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Ekonomi

2025 yılının ilk kira zam oranı belli oldu

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Ekonomi

2025 memur ve emekli zammı belli oldu

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Ekonomi

Merkez Bankası açıkladı: Bankaların kredilere uyguladığı sıkılaşma son buldu

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Ekonomi

2024 enflasyonu açıklandı

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Dünya

Tesla’nın araç üretimi beklentilerin gerisinde kaldı

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Ekonomi

2024’ün zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı 1 yılda %179,1 artmış

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Ekonomi

Ticari mal ve hizmet tedarikinde uygulanan temerrüt faizi yükseltildi

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Döviz

Merkez Bankası’ndan KKM kararı: Kur korumalı destek kaldırıldı!

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