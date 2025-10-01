ABD’de federal hükümet, bütçe krizinin çözülememesi nedeniyle 1 Ekim 2025 itibarıyla resmen kapandı. ABD'de Kongre’nin zamanında fonlama yasasını geçirememesi, federal çalışanların bir kısmının ücretsiz izne çıkarılmasına ve birçok kurumun faaliyetlerini durdurmasına yol açtı. Savunma, güvenlik ve sağlık gibi “zorunlu” hizmetler devam etse de, Washington’daki bu siyasi kriz küresel piyasalarda ciddi dalgalanma yarattı.

Kapanma haberiyle birlikte yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Özellikle altın fiyatları bu gelişmeden en güçlü şekilde faydalandı. Dolar endeksi son günlerde zayıflarken, ABD’de siyasi belirsizliğin artması da değerli metale olan talebi hızla artırdı. Böylece ons altın, son aylardaki yükseliş trendini güçlendirerek yeni rekor seviyelere ulaştı.

HÜKÜMET EN SON TRUMP'IN İLK BAŞKANLIK DÖNEMİNDE KAPANMIŞTI

Sorumlu Federal Bütçe Komitesi verilerine göre, 1981'den bu yana üç gün veya daha kısa süreli 10 kapanma yaşanırken, federal hükümetin operasyonlarını ciddi şekilde etkileyen 4 uzun süreli kapanma oldu.

Ülkede en son "kapanma" ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde yaşanmıştı.

Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamama restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlanmıştı.

Aralık 2018'de başlayarak Ocak 2019'da biten 35 günlük kapanma, ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması olmuştu.

PİYASALARIN İLK TEPKİSİ

Hükümetin kapanması sonrası ABD tahvil faizlerinde dalgalanma artarken, yatırımcıların riskten kaçışı altına doğrudan yansıdı.

Spot altın fiyatı gün içinde 3 bin 895 dolar seviyesini test etti.

Analistler, hükümet kapanmasının süresine bağlı olarak altındaki güvenli liman talebinin daha da güçlenebileceğini vurguluyor.

TEKNİK ANALİZ: 4 BİN 115 DOLAR KRİTİK DİRENÇ

Grafik incelendiğinde altının uzun vadeli yükseliş trendini koruduğu net biçimde görülüyor.

Direnç bölgeleri:

İlk büyük direnç 3.900 doların hemen üzerinde test edilmiş durumda. Bu seviyenin aşılması halinde gözler 4.115 dolar direncine çevrilecek. Özellikle grafikte yer alan yükseliş kanalının üst bandı bu noktada yoğunlaşıyor. Ancak 4.115 dolar bölgesinin aşılması kolay olmayabilir. Yatırımcıların kâr realizasyonu yapması durumunda altın buradan güçlü bir dönüş yaşayabilir.

Destek bölgeleri:

Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 3.646 – 3.626 dolar aralığında bulunuyor. Daha aşağıda ise 3.120 – 3.170 dolar bandı kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Orta vadeli hedefler:

4.115 doların üzerinde kalıcılık sağlanırsa sıradaki hedef 4.772 dolar seviyesi olacak. Ancak kısa vadede bu seviyelere ulaşılmadan önce sert geri çekilmeler yaşanması olasılığı da göz ardı edilmemeli.

ABD’deki hükümet kapanması altın fiyatlarını adeta ateşledi. Küresel riskten kaçış eğiliminin devam etmesi halinde altın 4.115 dolar direncini test edebilir. Ancak teknik görünüm bu seviyeden gelebilecek olası bir düzeltmeye de işaret ediyor. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadede kâr satışlarına dikkat etmesi, orta vadede ise yükseliş trendinin devam edebileceğini göz önünde bulundurması gerekiyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir