Altın piyasasında dengeler değişiyor. Fiziksel altın ve ekran fiyatları yukarı yönlü bir seyir izlerken, Darphane tarafından ihraç edilen Altın S1 Sertifikası, güne satıcılı başlayarak yatırımcısını ters köşe yaptı.

Peki, altının ons ve gram fiyatı artarken sertifika neden değer kaybediyor?

MAKAS DARALIYOR: YÜZDE 14'LÜK FARK MERCEK ALTINDA

Son dönemde Altın S1 Sertifikası ile serbest piyasadaki gram altın fiyatı arasında ciddi bir fiyat farkı oluşmuştu. Bugün itibarıyla veriler şu tabloyu ortaya koyuyor:

• Kapalıçarşı Gram Altın: 7.264 TL

• Altın S1 Sertifikası (Gram Karşılığı): 8.314 TL

• Aradaki Fark: Yüzde 14,45

Piyasa uzmanları, sertifikanın fiziki altın fiyatına göre çok daha yüksek bir primle işlem gördüğünü, yaşanan bu düşüşün fiyatların normale dönme (arbitraj) çabası olabileceğini belirtiyor.

ÖĞLE SEANSINDA HAREKETLİLİK ARTTI

13 Şubat 2026 işlem gününde, ALTINS1, saat 13.01 itibarıyla aracı kurum dağılım verilerinde dikkat çekici bir tablo sergiliyor.

Gün ortası verilerine göre piyasada satıcıların alıcılara oranla daha baskın bir pozisyon aldığı görülüyor.

Günün ilk yarısında en büyük satış hacmi İş Yatırım tarafından gerçekleştirildi.

İş Yatırım, toplamda 608.441 lotluk satışla listenin başında yer alırken, onu 497.174 lot ile Bulls ve 464.338 lot ile Ziraat Yatırım takip etti.

İlk 5 satıcının toplam hacmi -1.745.210.000 seviyesine ulaşarak piyasadaki likidite akışının yönünü belirledi.

ALICI TARAFINDA HALK YATIRIM LİDER

Alış tarafında ise daha parçalı bir yapı hakim. Halk Yatırım, 348.381 lotluk net alışla alıcılar tarafında kurumsal liderliği üstlenirken, onu sırasıyla Deniz ve Garanti takip ediyor.

Ancak en dikkat çekici veri, "Diğer" kategorisindeki küçük yatırımcıların toplamda yüzde 36,17’lik bir payla piyasayı desteklemeye çalışması oldu.

BORSADA "TABAN" GÜNCELLEMESİ DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

Düşüşün şiddetini artıran asıl teknik gelişme ise Borsa İstanbul’un (BISTECH) pay piyasası alım-satım sistemindeki limit güncellemesi oldu. 2 Şubat itibarıyla devreye giren yeni düzenleme, Altın S1 gibi sertifikalarda hareket alanını değiştirdi:

• Düşüş Marjı Genişledi: Daha önce yüzde 5 ile sınırlı olan taban marjı, yüzde 10’a çıkarıldı.

• Yükseliş Sınırı Değişmedi: Düşüşte marj yüzde 10 olurken, yükseliş tarafındaki tavan marjı yüzde 5’te sabit tutuldu.

Bu asimetrik limit güncellemesi, satış baskısı yiyen ALTINS1’in düşüş hızını ikiye katlamasına neden oldu.

ALTIN S1 SERTİFİKASI NEDİR?

21 Kasım 2022'de hayatımıza giren Altın S1 Sertifikası, her bir payın 0,01 gram altını (0,995 saflıkta) temsil ettiği bir yatırım aracıdır.

En büyük avantajı, yatırımcıya saklama maliyeti ve güvenlik riski olmadan, borsada hisse senedi alır gibi altın yatırımı yapma ve istenildiğinde bu sertifikaları fiziki altına dönüştürme imkanı sunmasıdır.

Yatırımcı Notu: Altın S1'deki bu geri çekilme, piyasa fiyatı ile sertifika fiyatı arasındaki aşırı farkın kapanması süreci olarak değerlendiriliyor. Teknik limitlerin değişmesi ise volatiliteyi (oynaklığı) artırmış durumda.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.