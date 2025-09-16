Bunun hemen öncesinde, 11 Eylül 2025’te Avalanche Foundation, iki ayrı AVAX hazinesi kurmak amacıyla toplam 1 milyar dolarlık fon arayışına girdiğini duyurdu. Dragonfly destekli SPAC ve Nasdaq’ta listeli şirkete yapılacak özel yatırım ile bu hazineler AVAX’ın piyasadaki likiditesini artırmayı hedefliyor.

DEFİ’DE GÜÇLÜ PERFORMANS

Avalanche ekosistemindeki en dikkat çekici gelişme DeFi tarafında yaşandı. 12 Eylül 2025 itibarıyla AVAX üzerindeki toplam kilitli varlık (TVL) 2,1 milyar dolara çıkarak Nisan ayına kıyasla iki kat artış gösterdi. Özellikle oyun ekosistemi, stablecoin projeleri ve yeni merkeziyetsiz uygulamalar bu büyümeyi tetikledi. TVL’deki bu artış, yatırımcıların Avalanche’a olan güvenini güçlendirdiği gibi, ekosistemin piyasa payını da yükseltti.

KURUMSAL TOKENİZASYON VE AĞ YÜKSELTMELERİ

19 Ağustos 2025’te SkyBridge Capital, 300 milyon dolarlık hedge fonlarını Avalanche üzerinde tokenize etti. Tokeny ve Apex Group iş birliğiyle gerçekleştirilen bu işlem, Avalanche’ın kurumsal tokenizasyon tarafında kullanım alanını genişletti.

Ağ tarafında da önemli gelişmeler yaşandı. Temmuz ayında devreye alınan “Octane” güncellemesiyle işlem ücretlerinde ciddi düşüş sağlanırken, ölçeklenebilirlik artırıldı. Ağustos ayında ise Avalanche C-Chain üzerindeki işlem sayısı rekor kırarak yaz döneminde kullanıcı ilgisinin hızla yükseldiğini gösterdi.

Ayrıca, 16 Temmuz 2025’te Deutsche Börse iştiraki Crypto Finance, kurumsal AVAX erişimini genişlettiğini duyurdu.

TEKNİK ANALİZ: 46 DOLAR SEVİYESİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Aylık grafikte AVAX’ın güncel fiyatı 30,92 USDT seviyesinde bulunuyor.

• Ana destek: 8,91 USDT

• Kısa vadeli destek: 16 USDT

• Kritik direnç: 46,28 USDT

• Ana direnç: 101,93 USDT

Son aylarda fiyatın 30–46 dolar bandında yatay hareket ettiği görülüyor. 46,28 seviyesinin aşılması, teknik görünümde yukarı yönlü güçlü bir kırılmayı işaret edebilir. Bu durumda orta vadeli hedef olarak 101–147 dolar bandı gündeme gelecektir. Ancak 30 doların altında gerçekleşebilecek aylık kapanışlar, 16 ve 8,91 dolar seviyelerine kadar geri çekilme riskini artırıyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Avalanche ekosisteminde hem kurumsal fon girişimleri hem de DeFi büyümesi dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. ETF başvuruları, milyar dolarlık hazine fonları ve kurumsal tokenizasyon adımları, AVAX’ın küresel piyasalarda daha fazla görünür hale gelmesini sağladı. Teknik tarafta ise 46 doların aşılması, Avalanche için yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir.

Yatırım tavsiyesi değildir