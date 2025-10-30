Borsa İstanbul’da düşen trendin kaderini belirleyecek kritik seviye 11.157 puan olarak öne çıkıyor. Son haftalarda sert dalgalanmaların yaşandığı BIST 100 endeksi, 9.600 ile 11.150 puan aralığında daralan bir kanal içinde hareket ediyor. Ekim ayı boyunca süren satış baskısının ardından gelen toparlanma çabası ise yatırımcıların umutlarını yeniden yeşertti. Ancak teknik göstergeler, endeksin henüz düşen trendi kırmadığını ve bu seviyenin üzerinde güçlü bir günlük kapanış yapmadan yükselişin kalıcı olamayacağını gösteriyor.

KANAL SINIRINDA ZORLU MÜCADELE

Endeks, yaklaşık bir aydır içinde bulunduğu düşen kanalın üst bandına yaklaşmış durumda. 10.945 puan civarında kısa vadeli dirençlerle karşılaşan endeks, yukarı yönlü momentumunu sürdürebilmesi için 11.157 puanı aşmak zorunda. Bu seviye, hem teknik anlamda düşen trend çizgisinin geçtiği nokta olması hem de geçmişte defalarca test edilip kırılamaması nedeniyle güçlü bir psikolojik direnç olarak öne çıkıyor. Eğer endeks bu seviyenin üzerinde günlük kapanış yapabilirse, teknik anlamda düşen trendin kırıldığı teyit edilmiş olacak. Bu durumda hedef olarak sırasıyla 11.331, 11.540 ve 11.617 puan seviyeleri takip edilebilir.

10.500 DESTEĞİ KIRILMA NOKTASI

Öte yandan aşağı yönlü olası bir düzeltmede 10.500 puan ilk önemli destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde, satışların hızlanabileceği ve endeksin yeniden 10.050 – 9.950 bandına doğru geri çekilebileceği belirtiliyor. Özellikle 10.200 altına sarkma, kısa vadeli yükseliş umutlarını tamamen zayıflatabilir. Analistler, bu seviyelerin korunmasının endeksin mevcut pozitif momentumunu devam ettirebilmesi açısından hayati önemde olduğunu ifade ediyor.

RSI MOMENTUMUNU KORUYOR

RSI göstergesi ise 50 seviyesinin üzerinde tutunma çabasında. Bu durum, endeksteki alım isteğinin tamamen kaybolmadığını ve momentumun hâlâ yukarı yönlü bir potansiyel taşıdığını gösteriyor. Ancak RSI’ın 60 eşiğini aşması gerekiyor ki bu da piyasanın yükseliş isteğini teknik olarak destekleyen bir işaret olur. Aksi durumda, fiyatlar kanal içinde sıkışmaya devam edebilir ve yatırımcılar yeni bir yön arayışına girebilir.

Borsa İstanbul’da teknik görünüm açısından tablo net: 11.157 puan üzerinde kalıcı bir kapanış yapılmadıkça düşen trend sona ermiş sayılmayacak. Bu seviye, yalnızca bir fiyat değil, aynı zamanda piyasanın yeniden güven kazanması için kritik bir psikolojik eşik olarak görülüyor.

