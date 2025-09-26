Küresel piyasalarda son bir ayda artan jeopolitik riskler, ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik belirsizlikler ve Türkiye’de devam eden yüksek enflasyon, yatırımcıların risk iştahını ciddi biçimde azalttı. Orta Doğu’da gerilimin yeniden tırmanması, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurundaki sert hareketler Borsa İstanbul’da satış baskısını artırdı. Yabancı fonların çıkışı ve yerli yatırımcının da güven kaybı, endekste sert kayıpları beraberinde getirdi.

Bu süreçte bazı şirket hisseleri diğerlerinden çok daha fazla değer kaybederek yatırımcılarını zor durumda bıraktı.

İşte son bir ayda en çok kaybettiren hisseler ve performansları:

DOBUR – Doğan Burda

Ayın en çok kaybettiren hissesi Doğan Burda (DOBUR) oldu. Hisse bir ayda yüzde 36,17 değer kaybetti. Reklam gelirlerindeki daralma, medya sektöründeki yoğun rekabet ve zayıf finansal görünüm yatırımcı güvenini sarstı.

TEKTU – Tek-Art Turizm

Turizm sektöründe yaz sezonunun etkisi hissedilse de Tek-Art Turizm (TEKTU) yatırımcılarını mutlu edemedi. Hisse son bir ayda yüzde 27,89 düştü. Döviz oynaklığı ve artan maliyetler fiyatı baskıladı.

ANELE – Anel Elektrik

Enerji sektörünün bilinen oyuncularından Anel Elektrik (ANELE), bir ayda yüzde 24,88 değer kaybetti. Şirketin yurt dışı projelerinde yaşanan finansman sıkıntıları ve iç piyasadaki maliyet artışları etkili oldu.

ESCAR – Escar Filo

Otomotiv sektöründe yer alan Escar Filo (ESCAR), bir ayda yüzde 22,47 değer kaybı yaşadı. Araç kiralama sektöründe artan maliyetler ve faizlerin etkisi hissedeki düşüşü hızlandırdı.

MERIT – Merit Turizm

Turizm sektörünün bir diğer oyuncusu Merit Turizm (MERIT), bir ayda yüzde 20,31 kayıp yaşadı. Şirketin gelirlerinde artış olsa da piyasa genelindeki satış baskısı fiyatı aşağı çekti.

TURGG – Türker Proje Gayrimenkul

Gayrimenkul sektöründen Türker Proje Gayrimenkul (TURGG), bir ayda yüzde 20,22 düşüş kaydetti. Konut piyasasındaki durgunluk ve yüksek finansman maliyetleri hissedeki baskıyı artırdı.

DAPGM – DAP Gayrimenkul

Gayrimenkul tarafında yer alan DAP Gayrimenkul (DAPGM), bir ayda yüzde 17,34 değer kaybetti. Şirketin güçlü satış hacmine rağmen yatırımcıların satış yönlü pozisyonları öne çıktı.

ADESE – Adese Gayrimenkul

Ayın en sert kayıplarından biri de Adese Gayrimenkul (ADESE) hisselerinde yaşandı. Hisse son bir ayda yüzde 14,47 değer kaybetti. Yüksek işlem hacmine rağmen satış baskısı devam etti.

SKYLP – Skayalp Finansal Teknolojiler

Finansal teknoloji şirketlerinden Skyalp (SKYLP), bir ayda yüzde 14,26 geriledi. Teknoloji tarafında yatırımcı iştahının zayıflaması kayıpları beraberinde getirdi.

TNZTP – Tapdi Tinaztepe

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren Tapdi Tinaztepe (TNZTP), bir ayda yüzde 13,18 düşüş kaydetti. Şirketin operasyonel maliyetlerindeki artış dikkat çekti.

MAVI – Mavi Giyim

Perakende sektörünün bilinen markası Mavi Giyim (MAVI), son bir ayda yüzde 12,71 değer kaybetti. Tüketici harcamalarındaki daralma hissedeki düşüşte etkili oldu.

PAMEL – Pamel Elektrik

Enerji sektöründen Pamel Elektrik (PAMEL), bir ayda yüzde 11,16 değer kaybetti. Dalgalı enerji fiyatları ve artan maliyetler yatırımcıyı olumsuz etkiledi.

RYSAS – Reysaş Lojistik

Lojistik tarafında faaliyet gösteren Reysaş (RYSAS), bir ayda yüzde 11,03 düştü. Artan operasyonel giderler ve sektördeki rekabet fiyatı baskıladı.

ETILR – Etiler Gıda

Gıda sektöründen Etiler Gıda (ETILR), bir ayda yüzde 10,96 değer kaybetti. Tüketici talebindeki dalgalanmalar ve hammadde maliyetlerindeki artış hissedeki düşüşte rol oynadı.

Borsa İstanbul’da son bir ayda neredeyse tüm sektörlerde sert kayıplar görüldü. Özellikle medya, turizm, enerji ve gayrimenkul şirketleri öne çıktı. DOBUR, TEKTU ve ANELE en sert kayıpları yaşayan hisseler olurken, listedeki diğer şirketler de yatırımcısına çift haneli kayıplar yaşattı. Uzmanlar, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin devam ettiği ortamda yatırımcıların temkinli hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir