Türkiye’de tüketici elektroniği ve teknoloji ürünleri distribütörlüğünde öncü firmalardan biri olan AZTEK, geniş ürün yelpazesi ve güçlü dağıtım ağıyla dikkat çekiyor.

Apple, Samsung ve Lenovo gibi markaların ürünlerini Türkiye pazarına sunan şirket, son yıllarda büyüme ivmesini sürdürürken, 2025/6 döneminde 3,7 milyar TL hasılat ve 709 milyon TL brüt kâr açıkladı. Net dönem kârı ise 31,6 milyon TL seviyesinde kaldı.

Her ne kadar kârlılık geçen yılın aynı dönemine göre baskı altında olsa da hisse fiyatı yatırımcısına kazandırdı. Eylül ayında yüzde 30,15 prim yapan AZTEK hisseleri, 100 bin TL yatırımı 130 bin TL’nin üzerine çıkardı.

ATP YAZILIM: FİNANS VE TEKNOLOJİNİN KESİŞİM NOKTASI

Bankacılık, enerji ve perakende sektörlerine yönelik yazılım çözümleri geliştiren ATP Yazılım, dijital dönüşüm süreçlerinde kurumların en çok tercih ettiği şirketlerden biri.

Özellikle bankacılık altyapısı, ödeme sistemleri ve enerji yönetimi çözümleriyle sektörde fark yaratan şirket, 2025/6 bilançosunda adeta rekor kırdı.

Hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde139 artırarak 2,84 milyar TL’ye çıkaran ATP, net kârını da 1,07 milyar TL’ye taşıdı.

Bu güçlü büyüme, hisselerine doğrudan yansıdı. Eylül ayında yüzde 29 prim yapan ATP, 100 bin TL yatıran yatırımcıya 129 bin TL kazandırdı.

PASİFİK TEKNOLOJİ: BULUT VE YAZILIM ÇÖZÜMLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Bulut bilişim ve yazılım çözümlerinde uzmanlaşan Pasifik Teknoloji, hem kurumsal hem de bireysel müşterilere sunduğu dijital altyapı hizmetleriyle tanınıyor.

Şirket, özellikle yapay zekâ ve büyük veri uygulamalarına yönelik yatırımlarıyla gündemde.

2025/6 bilançosunda 950 milyon TL’nin üzerinde ciro açıklayan Pasifik Teknoloji, kârlılığını da artırdı.

Ar-Ge yatırımlarıyla öne çıkan PATEK hisseleri, Eylül ayında yüzde 28,78 yükseliş kaydetti. Bu performans, 100 bin TL yatıran yatırımcıyı 128 bin TL’nin üzerinde bir portföye taşıdı.

MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER: PİYASANIN VERİ MERKEZİ

Borsa İstanbul’da işlem yapan yatırımcıların ekranlarında gördüğü verilerin büyük bölümünü sağlayan Matriks Finansal Teknolojiler, sermaye piyasaları için yazılım ve veri çözümleri sunuyor.

Finansal teknoloji alanında Türkiye’nin en bilinen oyuncularından biri olan şirket, son yıllarda yurtdışına açılma planlarıyla da gündeme geliyor.

2025/6 bilançosunda 680 milyon TL gelir ve 95 milyon TL net kâr açıklayan Matriks, gelirlerini yüzde 38 artırarak büyüme ivmesini korudu.

Hisse fiyatı ise Eylül ayında yüzde 25,63 değer kazanarak 100 bin TL yatıran yatırımcıya 125 bin TL’nin üzerinde getiri sağladı.

ASELSAN: SAVUNMA SANAYİSİNİN AMİRAL GEMİSİ

Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketi olan Aselsan, radar sistemlerinden haberleşme teknolojilerine, elektronik harp çözümlerinden kara, hava ve deniz platformlarına kadar geniş bir ürün gamına sahip.

Yüzlerce farklı projeyi aynı anda yürüten şirket, hem Türkiye’nin savunma kapasitesini artırıyor hem de ihracat rakamlarıyla küresel pazarda güçleniyor.

2025/6 bilançosunda 65 milyar TL ciro ve 7,8 milyar TL net kâr açıklayan Aselsan, finansal gücünü korudu. Hisseleri Eylül ayında yüzde 18,66 yükselerek 100 bin TL yatırımı 118 bin TL’nin üzerine çıkardı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ YATIRIMCILARIN RADARINDA

Eylül ayında açıklanan bilançolar ve hisse performansları, yatırımcıların yönünü teknoloji sektörüne çevirmesine neden oldu.

AZTEK, ATP Yazılım, Pasifik Teknoloji, Matriks ve Aselsan, hem sektörlerindeki büyüme hikâyeleri hem de borsadaki getirileriyle öne çıkıyor.

Yılın son çeyreğine girerken teknoloji hisselerinin Borsa İstanbul’da en çok konuşulan sektörlerden biri olması bekleniyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.