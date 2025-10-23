JPMorgan stratejistlerine göre altın fiyatları önümüzdeki 3 yıl içinde iki kat artabilir.Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, yatırımcıların hisse senetlerindeki risklere karşı korunma amacıyla altına yöneldiğini belirtti. Stratejistler, bu eğilimin sürmesi halinde altın fiyatlarının yaklaşık yüzde 110 yükselerek iki katına çıkabileceğini öngörüyor.

"DÜŞÜŞÜ ALGORİTMİK FONLAR TETİKLEDİ"

Stratejistlere göre, son dönemde yaşanan sert altın düşüşü, perakende yatırımcıların satışlarından değil, vadeli işlem sözleşmelerinde kâr realizasyonu yapan algoritmik fonlardan kaynaklandı.

JPMorgan ekibi, buna rağmen altın ETF’lerine yönelik yatırımcı ilgisinin momentumdan ziyade stratejik çeşitlendirme amacı taşıdığını vurguladı.

"FİYATLAR İKİ KAT ARTABİLİR"

JPMorgan analizine göre, bankacılık dışı yatırımcıların portföylerinde altının payı şu anda toplam varlıklarının yüzde 2,6’sına denk geliyor.

Yatırımcılar uzun vadeli tahviller yerine altını riskten korunma aracı olarak kullanmaya devam ederse, bu oranın yüzde 4,6’ya çıkabileceği ve fiyatların buna paralel olarak yaklaşık iki kat artabileceği tahmin ediliyor.

Stratejistler, önümüzdeki üç yılda hisse senetleri, tahviller ve nakit varlıkların toplam büyüklüğünün yıllık 7 trilyon dolar artmasını beklerken, hisse senedi paylarının da dot-com balonu dönemindeki zirve olan yüzde 54,6’ya ulaşabileceğini öngörüyor.

2026 HEDEFİ 4 BİN 900 DOLAR

Öte yandan Goldman Sachs, altın için 2026 yılı sonu fiyat hedefini ons başına 4 bin 900 dolar seviyesinde koruyor.

Banka, merkez bankalarının alımları ile kurumsal yatırımcı talebinin altın fiyatları için yukarı yönlü risk oluşturmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

