Borsa İstanbul'da yüklü alımlar yapan ABD'li dev bankanın günün ilk yarısında hangi hisselerden alım yaptığı belli oldu. BofA’nın bugün daha çok holding, sanayi ve finans ağırlıklı hisselerde pozisyon aldığı gözlemlendi.

Bank of America’nın (BofA) gün içindeki en çok alım yaptığı hisseler tabloya göre şöyle sıralanıyor:

DOFRB – 27,1 milyon TL (net)

POLHO – 22,2 milyon TL (net)

KOZAL – 21,3 milyon TL (net)

SAHOL – 17,3 milyon TL (net)

EUREN – 15,1 milyon TL (net)

GARAN – 9,2 milyon TL (net)

KCHOL – 8,8 milyon TL (net)

TOASO – 7,5 milyon TL (net)

TERA – 5,7 milyon TL (net)

DSTKF – 5,6 milyon TL (net)

TAVHL – 3,8 milyon TL (net)

GRSEL – 3,5 milyon TL (net)

SMRVA – 3,2 milyon TL (net)

LINK – 3,1 milyon TL (net)

GSRAY – 3,0 milyon TL (net)