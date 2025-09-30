Bank of America’nın Borsa İstanbul’da öne çıkan alımları dikkat çekti. Günün ilk bölümünde özellikle DOFRB, POLHO, KOZAL, SAHOL ve EUREN hisselerinde yoğunlaşan işlemlerle kurumun toplam net alımı yüz milyonlarca lirayı buldu. Özellikle sanayi ve holding ağırlıklı hisselere yönelim öne çıktı. Peki, BofA saat 10.00 itibarıyla itibarıyla hangi hisselerden alım yaptı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul'da yüklü alımlar yapan ABD'li dev bankanın günün ilk yarısında hangi hisselerden alım yaptığı belli oldu. BofA’nın bugün daha çok holding, sanayi ve finans ağırlıklı hisselerde pozisyon aldığı gözlemlendi.
Bank of America’nın (BofA) gün içindeki en çok alım yaptığı hisseler tabloya göre şöyle sıralanıyor:
DOFRB – 27,1 milyon TL (net)
POLHO – 22,2 milyon TL (net)
KOZAL – 21,3 milyon TL (net)
SAHOL – 17,3 milyon TL (net)
EUREN – 15,1 milyon TL (net)
GARAN – 9,2 milyon TL (net)
KCHOL – 8,8 milyon TL (net)
TOASO – 7,5 milyon TL (net)
TERA – 5,7 milyon TL (net)
DSTKF – 5,6 milyon TL (net)
TAVHL – 3,8 milyon TL (net)
GRSEL – 3,5 milyon TL (net)
SMRVA – 3,2 milyon TL (net)
LINK – 3,1 milyon TL (net)
GSRAY – 3,0 milyon TL (net)