23 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla Borsa İstanbul’da teknik göstergeler, yatırımcıların radarına girebilecek bazı hisseler için güçlü sinyaller üretiyor. Özellikle BIST 100 endeksi içerisinde, hem işlem hacmi artışı hem de trend göstergeleri aynı yönde sinyal verdiğinde, dikkatli yatırımcıların ilgisini çekebilecek fırsatlar ortaya çıkabiliyor.

Bu taramada, belirlediğimiz teknik kriterleri sağlayan hisseleri listeledik ve kullanılan göstergelerin ne anlama geldiğini detaylı şekilde anlattık.

TARAMA KRİTERLERİ NASIL BELİRLENDİ?

Teknik analizde farklı göstergeler birlikte kullanıldığında daha güvenilir sonuçlar elde edilebilir. Biz de 23 Eylül 2025 için yaptığımız taramada aşağıdaki kriterleri esas aldık:

MACD (12,26) > 0

RSI (14) > 55

Hacim Değişimi > yüzde 20

Günlük Fiyat Değişimi yüzde 0–5 arası

Bu koşulları karşılayan hisseler hem trend gücü hem de yatırımcı ilgisi açısından öne çıkıyor.

'AL' SİNYALİ VEREN HİSSELER

Yapılan taramada, BIST 100 içerisinde aşağıdaki hisseler öne çıktı:

Gimat Mağazacılık Sanayi (GMTAS)

Burçelik Bursa Çelik Döküm (BURCE)

Ozata Denizcilik Sanayi (OZATD)

Egeplast Ege Plastik (EPLAS)

Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET)

Politeknik Metal Sanayi (POLTK)

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PSGYO)

İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN)

Doğu Aras Enerji Yatırım (ARASE)

Bu şirketlerde hem fiyatların teknik göstergelerle desteklendiği hem de hacim artışıyla hareketin güçlendiği görülüyor.

KULLANILAN GÖSTERGELERİN DETAYLI AÇIKLAMALARI

MACD (12,26) nedir?

MACD, “Moving Average Convergence Divergence” yani hareketli ortalamaların yakınsaması ve ıraksaması göstergesidir.

12 günlük üssel hareketli ortalama ile 26 günlük üssel hareketli ortalama arasındaki fark alınır.

Bu değerin 0’ın üzerinde olması, kısa vadeli trendin uzun vadeli trendin üzerine çıktığını ve yukarı yönlü hareketin başladığını gösterir.

Yatırımcılar MACD’nin sinyal çizgisiyle (9 günlük ortalama) kesişmelerine de bakar. Bizim taramamızda sadece pozitif bölgede olması dikkate alındı.

RSI (14) nedir?

RSI (Relative Strength Index), fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçer.

0 ile 100 arasında değer alır.

70 üzeri aşırı alım, 30 altı aşırı satım olarak kabul edilir.

55’in üzeri, fiyatların yukarı yönlü ivme kazandığını ve trendin güçlendiğini işaret eder.

Bu yüzden filtreye 55 seviyesi eklendi, böylece henüz aşırı alım bölgesine girmemiş ama yükseliş eğilimine girmiş hisseler seçildi.

HACİM DEĞİŞİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Fiyat hareketlerinin güvenilirliği, arkasındaki işlem hacmiyle doğru orantılıdır.

Eğer bir hisse fiyat olarak yükseliyor ama hacim desteklemiyorsa, bu hareket geçici olabilir.

Ancak hacim, son ortalamasına göre yüzde20’den fazla artmışsa, bu yükselişin yatırımcı ilgisiyle beslendiğini gösterir.

Bu nedenle taramamızda hacim filtresi kritik bir rol oynuyor.

GÜNLÜK FİYAT DEĞİŞİMİ YÜZDE 0–5 ARALIĞI

Çok sert yükselen hisseler genellikle kısa vadeli düzeltme riski taşır.

Örneğin gün içinde yüzde 10 tavan yapan bir hisse ertesi gün aynı ivmeyi sürdüremeyebilir.

Yüzde 0 ile yüzde 5 arasındaki artış ise daha dengeli ve sürdürülebilir hareketler anlamına gelir.

Bu filtre sayesinde kısa vadeli dalgalanma riski yüksek hisseler elendi.

23 Eylül 2025 tarihli tarama sonuçlarına göre, yukarıdaki hisselerde teknik göstergeler ortak şekilde “al” sinyali veriyor. Hem trend yönü yukarıya dönmüş hem de yatırımcı ilgisi artmış durumda. Özellikle RSI seviyeleri 55–65 bandında olduğundan, yükselişin henüz aşırıya kaçmadığı ve devam etme potansiyeli bulunduğu söylenebilir.

Bununla birlikte, teknik analiz göstergeleri tek başına kesin sonuç vermez. Şirketlerin finansal performansı, sektörel gelişmeler ve makroekonomik koşullar da yatırım kararlarında mutlaka dikkate alınmalıdır.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir