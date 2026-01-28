ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş., madencilik tarafındaki önemli bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirketin %96 oranında bağlı ortaklığı konumundaki Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hayata geçirilmesi planlanan İR:85899 Nolu Yıldız Altın-Gümüş Madeni Kapasite Artırımı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Kırma-Eleme Tesisi Projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu nihai olarak kabul edildi.

ODAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, ÇED Yönetmeliği kapsamında hazırlanan rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bugün gerçekleştirilen 1. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında nihai onay aldı. Böylece proje için en kritik idari aşamalardan biri geride bırakılmış oldu.

Küresel piyasalarda gümüş fiyatlarının yukarı yönlü seyrini sürdürdüğü bir dönemde gelen bu gelişme, ODAŞ’ın altın-gümüş tarafındaki büyüme planları açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. ÇED sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, Yıldız Altın-Gümüş sahasında planlanan kapasite artışı ve tesis yatırımlarının hayata geçirilmesinin önü açılmış oldu.

Şirket, söz konusu proje kapsamında madende kapasite artışı ile birlikte cevher zenginleştirme ve kırma-eleme tesislerini de devreye almayı hedefliyor.

