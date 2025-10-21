“Rasyonun yükselişini bekleyen, 74 liradan gram gümüş, 54 dolardan ons gümüş almayan sabırlı olanlar güzel bir davranış sergiledi. Sabır, herkese nasip olmaz.”

diyen Memiş, kısa vadede panik yapan yatırımcıların uzun vadeli fırsatları kaçırabileceğini vurguladı.

ALTIN-GÜMÜŞ RASYOSU VE YATIRIM STRATEJİSİ

Memiş’in değindiği “rasyon” ifadesi, altın-gümüş paritesine işaret ediyor. Bu oran, 1 ons altınla kaç ons gümüş alınabileceğini gösteriyor. Oran yükseldiğinde, gümüş altına kıyasla ucuz hale geliyor ve genellikle bu durum uzun vadede gümüş lehine dönüş sinyali olarak görülüyor.

Memiş’in açıklaması, özellikle rasyodaki yükselişi fırsat bilen ve gümüş birikimi yapan yatırımcılara moral verdi.Gram Gümüşte Son Durum: Teknik Görünüm ve Beklentiler

Piyasada gram gümüş haftaya 74 TL seviyesinden başlamış durumda. Son haftalarda yaşanan geri çekilmenin ardından, fiyatlar yatay bir bantta hareket ediyor. Analistler, kısa vadede 73,50 TL desteğinin korunduğu sürece yukarı yönlü denemelerin devam edebileceğini belirtiyor.

Yukarıda ise 76,20 TL ve 77,80 TL seviyeleri ilk direnç alanları olarak öne çıkıyor. Olası bir kırılma durumunda 80 TL psikolojik eşiğinin test edilebileceği tahmin ediliyor.

Küresel cephede ise ons gümüş 54 dolar civarında işlem görüyor. Dolar endeksindeki gevşeme ve ABD tahvil faizlerindeki gerileme, gümüş için orta vadede destekleyici unsurlar olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre, gümüşte kısa vadede dalgalanma riski sürse de, uzun vadeli yatırımcılar için fırsat penceresi henüz kapanmış değil.