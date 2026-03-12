Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 6 Matt haftasına ilişkin yayımladığı verilere göre, bankacılık sektöründe toplam krediler bir önceki haftaya kıyasla artarak 24 trilyon 167,2 milyar TL’den 24 trilyon 201 milyar TL’ye yükseldi.

Aynı dönemde tüketici kredileri 3 trilyon 46 milyar TL’ye geriledi. Bireysel kredi kartları bakiyesi 2 trilyon 900 milyar TL’ye gerilerken, ticari ve diğer krediler 18 trilyon 254,52 milyar TL’ye çıktı. Taksitli ticari krediler 3 trilyon 677,6 milyar TL’den 3 trilyon 711,8 milyar TL’ye yükseldi. Kurumsal kredi kartları bakiyesi 876 milyar TL oldu.

Takipteki alacaklar 652,53 milyar TL’den 657,25 milyar TL’ye yükseldi. Toplam menkul değerler 7 trilyon 87,7 milyar TL’den 7 trilyon 140 milyar TL’ye çıktı. Toplam mevduat 28 trilyon 286,5 milyar TL’den 27 trilyon 849 milyar TL’ye indi.

KKM'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2,08 milyar TL’den 1,99 milyar TL’ye geriledi. BDDK verilerine göre geçen hafta Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları 87 milyon TL azaldı.