2012’de İngiltere merkezli Perform Group’un dikkatini çekerek uluslararası yatırım aldı ve yıllar içinde Türkiye’nin en çok ziyaret edilen spor sitelerinden biri olmayı sürdürdü.

Bugün Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirket konumunda olan Mackolik, hem spor tutkunlarının hem de yatırımcıların ilgi odağında.

MATCHZONE’UN PAY ALIMI GÜVEN TAZELEDİ

Son dönemde şirkete olan ilginin somut göstergelerinden biri de yapılan pay alımları. Geçtiğimiz günlerde Matchzone Teknoloji A.Ş.

tarafından 9.500 adet Mackolik hissesi satın alındı.

Spor medyası ve dijital içerik alanında yatırımlar yapan Matchzone’un bu hamlesi, piyasada “güven oyu” olarak yorumlandı.

Mediazz çatısı altında faaliyet gösteren Matchzone’un daha önce Mackolik’teki payını artırması, bu son alımla birlikte şirketin geleceğine olan inancı da perçinlemiş oldu.

TAKAS DAĞILIMINDA OSMANLI VE TERA ÖNE ÇIKTI

Borsa İstanbul’da işlem gören her hisse senedi gibi MACKO’da da takas dağılımı yakından izleniyor. 1 Ağustos’tan bu yana açıklanan verilerde özellikle Osmanlı Yatırım ve Tera Yatırım güçlü alım tarafında öne çıkıyor.

Osmanlı Yatırım net 780 bin lot, Tera Yatırım ise 621 bin lotla başı çekerken; Bank of America da 285 bin lotluk alımıyla dikkat çekti.

Buna karşılık İş Yatırım ve Garanti Yatırım tarafında satışların yoğunlaştığı görüldü. Yabancı kurumların ilgisiyle birlikte yerli aracı kurumların da alım yönlü pozisyon alması, hisseye yönelik kurumsal güveni ortaya koyuyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: 39 TL’DEN 44 TL’YE DOĞRU

Teknik analiz cephesinde ise tablo daha da dikkat çekici. MACKO hissesi uzun süredir işlem gördüğü yükselen kanalın orta desteğine kadar gerileyerek 39 TL seviyesini test etti. Bu seviye, analistler tarafından “kritik destek” olarak tanımlanıyor.

• Hissenin bu bölgede tutunması halinde ilk etapta 41,70 – 44,26 TL bandına doğru bir toparlanma bekleniyor.

• 39 TL’nin altında kalıcılık oluşmadığı sürece, kısa vadeli görünüm pozitif.

• Orta vadede ise kanalın üst bandı olan 57 TL seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ 44 TL’DE

Hem kurumsal alımlar hem de teknik göstergeler, yatırımcıların odağını tek bir noktaya çevirmiş durumda: 44 TL hedef bölgesi. Yatırımcılar, bu seviyenin aşılması halinde MACKO’da yeni bir rallinin başlayabileceğini düşünüyor.

Spor dünyasının en bilinen dijital markalarından biri olarak Mackolik, saha içindeki heyecanı borsaya taşımaya devam ediyor.

Şirketin hikâyesi, yapılan stratejik pay alımları ve teknik görünüm birleştiğinde, MACKO yatırımcıları için önümüzdeki günlerin kritik öneme sahip olduğu net biçimde ortaya çıkıyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.