TÜİK verilerine göre yılbaşından bu yana enflasyon yaklaşık %45 seviyesinde artarken, IIE fonu aynı dönemde %114 kazançla yatırımcısına yaklaşık %47 reel getiri sağladı. Bu da paranın alım gücünü yalnızca korumakla kalmayıp, ikiye katlamak anlamına geliyor. Yüksek enflasyon ortamında böylesi bir başarı, Türkiye’de aktif fon yönetiminin potansiyelini yeniden gündeme taşıdı.

HİSSE AĞIRLIKLI STRATEJİ BAŞARIYI GETİRDİ

Fonun bu başarısının ardında agresif bir yatırım stratejisi var. Portföyün büyük kısmı, yani yaklaşık %80’i hisse senetlerinden oluşuyor. Özellikle 2025’te yükselişe geçen savunma sanayi, enerji ve ihracat şirketlerine yapılan yatırımlar, getirinin ana kaynağını oluşturdu. Fon yöneticileri, dalgalı piyasalarda zamanında sektör değişiklikleri yaparak hem riskleri sınırladı hem de fırsatları değerlendirdi.

Uzmanlara göre IIE, “yüksek risk, yüksek getiri” anlayışını profesyonelce yöneten nadir fonlardan biri. Fonun risk seviyesi 6/7, yani volatilitesi oldukça yüksek. Ancak buna rağmen getirinin istikrarlı ilerlemesi, aktif yönetimin başarısını ortaya koyuyor.

MEVDUAT, ALTIN VE DOLARI GERİDE BIRAKTI

Aynı dönemde mevduat faizleri ortalama %50 civarında getiri sağlarken, gram altın %60, dolar/TL ise %35 artışta kaldı. Buna karşılık IIE fonu, tüm bu geleneksel araçların iki katından fazla kazandırarak yatırımcısına üstün performans sundu. Yani 2025, yalnızca borsa rallisinin değil, serbest fonların yılı oldu.

FON BÜYÜKLÜĞÜ REKOR SEVİYEDE

Yüksek getiri, yatırımcı ilgisini de beraberinde getirdi. Fonun büyüklüğü kısa sürede 4 milyar TL’ye yaklaştı, yatırımcı sayısı ise 11 bini aştı. İstanbul Portföy Yönetimi, Türkiye’nin en büyük bağımsız portföy yönetim şirketlerinden biri olarak bu fonla birlikte sektörde güçlü bir yer edindi. Yıllık %3 civarındaki yönetim ücreti, elde edilen getirinin yanında oldukça düşük bir maliyet olarak değerlendiriliyor.

YÜKSEK GETİRİ, YÜKSEK DALGALANMA

Elbette bu kadar yüksek performansın bir bedeli var: dalgalanma riski. Fon, kısa vadede %10–15’lik düzeltmeler yaşayabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, IIE gibi fonların en az bir yıllık perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak uzun vadede, bu tür fonlar enflasyona karşı en güçlü kalkanlardan biri olmayı sürdürüyor.

2025’İN SESSİZ ŞAMPİYONU

Ekonomik belirsizliklerin hâkim olduğu, faiz ve döviz tartışmalarının bitmediği bir yılda kazanan beklenmedik bir yerden çıktı. Ne mevduat ne altın… Bu kez kazanan, doğru yönetilen bir serbest fon oldu. IIE, yılbaşından bu yana enflasyonu ikiye katlayan performansıyla yatırımcısına hem güven hem kazanç sundu. Türkiye’de yatırımın yönü bir kez daha değişti: 2025, mevduatta bekleyenin değil, fonla büyüyenin yılı oldu.

Yatırım tavsiyesi değildir