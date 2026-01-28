Borsa İstanbul’da ODAŞ payları, gün içinde güçlü alımların ardından tavan fiyata ulaşarak yatırımcıların odağına girdi. Hissedeki sert yükselişin arkasında, şirketten sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan önemli bir açıklama bulunuyor.

ODAŞ, %96 oranında bağlı ortaklığı Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından planlanan Yıldız Altın-Gümüş Madeni kapasite artırımı, cevher zenginleştirme tesisi ve kırma-eleme tesisi projesine ilişkin ÇED raporunun nihai olarak kabul edildiğini duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, ÇED Yönetmeliği kapsamında hazırlanan rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapılan 1. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısında onay aldı. Bu gelişmeyle birlikte proje için en kritik yasal/idari eşiklerden biri geride kalmış oldu.

Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarının yükseliş trendinde olduğu bir dönemde gelen ÇED onayı, ODAŞ’ın madencilik tarafındaki büyüme potansiyeline yönelik beklentileri güçlendirdi. Piyasada, kapasite artışı ve tesis yatırımlarının şirketin orta-uzun vadeli üretim ve gelir tarafına katkı sağlayabileceği yönündeki beklentiler, hisseye gelen alımlarda etkili oldu.