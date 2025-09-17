Türkiye Pazar Lideri OYAKC'ye Güçlü Güven

GCM Yatırım tarafından “Model Portföyümüze Ekliyoruz: Türkiye Pazar Lideri “OYAKC” başlıklı rapor yayımlandı.

Söz konusu raporda, “OYAK Çimento’nun tesislerinin konumu ve meydana gelebilecek jeopolitik gelişmelerin ışığında satışlarında ve karlılığında meydana gelebilecek değişmelerinin fiyata yansıyacağı düşüncesiyle model portföyümüze ekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

HEDEF FİYAT 36,16 TL

Raporda ayrıca OYAKC’nun faaliyet giderlerinin gelişimi incelendiğinde son çeyrek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 ve bir önceki döneme göre de yüzde 34 arttığı not edildi.

GCM Yatırım, “OYAKC’nun İNA analizine göre değeri yüzde 68 potansiyel getiri olasılığı ile 36,16 TL olarak bulunmuş ve potansiyel gelişmelerin de etkisi ile model portföye dahil edilmiştir.” notunu düştü.