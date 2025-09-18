SASA Polyester (SASA), son altı ayda hem finansal adımları hem de borsadaki hareketleriyle yatırımcıların en çok konuştuğu hisselerden biri haline geldi. Şirketin aldığı yeni kararlar, yatırım planları ve teknik görünüm birleşince, kısa vadede yüzde 20’lik prim fırsatı öne çıkıyor.

SON 6 AYIN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ

BIST-30’un Lideri: 28 Ağustos 2025 itibarıyla SASA, BIST-30 endeksinde son bir ayın en çok kazandıran hissesi oldu. Yaklaşık yüzde 65’lik yükselişle zirveye yerleşti.

MSCI Çıkışına Rağmen Yükseliş: Ağustos ayındaki MSCI endeksinden çıkarılma kararına karşın hisse, ikinci haftada güçlü tepki alımlarıyla yüzde 20 civarında değer kazandı.

Tahvil İhracı Kararı: 3 Eylül 2025’te yurt dışında 500 milyon Euro’ya kadar paya dönüştürülebilir tahvil çıkarılması kararlaştırıldı.

Yeni Şirket Kuruluşu: Aynı dönemde 100 milyon TL sermaye ile Sasa Rafineri A.Ş. kuruldu.

Uzun Vadeli Yatırım Planı: Adana’daki özel endüstri bölgesine 25 milyar dolarlık yatırım yapılacağı açıklandı.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Borsa İstanbul’da 4,20 TL seviyelerinden işlem gören SASA, uzun süredir içinde bulunduğu düşüş kanalından çıkma denemesi yapıyor.

Destek: 3,99 TL kritik seviye olarak öne çıkıyor.

Direnç: 4,43 TL kısa vadeli güçlü bariyer.

Hedef: Teknik projeksiyon, fiyatın 4,76 – 5,20 TL bandına doğru yükselme potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Bu hareketin gerçekleşmesi halinde yaklaşık yüzde 20 prim alanı gündeme geliyor.

Orta Vadeli Beklenti: 5,20 TL üzeri kapanışlarda 5,66 – 5,79 TL bandı hedeflenebilir.

YATIRIMCI GÖZÜNDE SASA

Son aylarda volatil hareketler sergileyen SASA, büyük ölçekli yatırım kararlarıyla uzun vadeli hikâyesini güçlendirirken, teknik göstergeler de kısa vadeli yükseliş sinyali veriyor.

Uzmanlar, şirketin yurt dışı finansman hamlesi ve rafineri adımının önümüzdeki dönemde fiyatlamalara daha net yansıyabileceğini belirtiyor. Bu tablo, SASA’yı hem kısa vadeli fırsatlar hem de uzun vadeli yatırım hikâyesi açısından öne çıkarıyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir