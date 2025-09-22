Rekabet Kurulu’nun da onayladığı bu işlem, Forte’nin sektördeki konumunu güçlendirirken gelecekteki savunma projelerinde daha etkin rol almasının önünü açtı.

FATİH PROJESİNDE 2,18 MİLYAR TL’LİK ANLAŞMA

Kamu tarafında ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen FATİH Projesi Faz-4 kapsamında INNOVA ile birlikte 2,18 milyar TL’lik alt yüklenici sözleşmesi imzalayan Forte, eğitim teknolojileri alanında da önemli bir paydaş haline geldi. Bu dev sözleşme, şirketin gelir çeşitliliğini artırırken uzun vadeli nakit akışına katkı sağlayacak nitelikte görülüyor.

KAMU İHALESİ VE ASELSANNET İŞ BİRLİĞİ

Forte’nin kazandığı ihaleler arasında “Veritabanı Sunucusu Kapasite Artırımı” projesi de öne çıkıyor. 118,6 milyon TL bedelli bu ihale, şirketin yazılım altyapısındaki gücünü perçinledi.

Bunun yanı sıra savunma sektöründe AselsanNet ile 5,7 milyon USD’lik Kara Kuvvetleri Komuta Kontrol Bilgi Sistemi sözleşmesi imzalanırken, bir başka savunma sanayi şirketinden de 1,09 milyon USD tutarında sipariş alındı. Bu gelişmeler Forte’nin yalnızca bilişim değil, savunma teknolojileri alanında da kalıcı bir oyuncu olma yolunda ilerlediğini gösteriyor.

FİNANSAL GÖRÜNÜM VE ZORLUKLAR

2025/6 aylık finansal sonuçlarda şirketin özkaynaklarının 840 milyon TL seviyesinde olduğu görülürken, dönem net zararı 55 milyon TL olarak kaydedildi. Kısa vadeli bu zarar dikkat çekse de uzun vadeli projeler ve devam eden sözleşmelerin şirketin gelir tabanını desteklemesi bekleniyor.

TEKNİK ANALİZDE YÜKSELİŞ SİNYALİ

Teknik tarafta ise Forte hissesi, dip seviyelerden başlattığı hareketle güçlü bir toparlanma sinyali veriyor. Orta vadeli grafikte 50 ve 100 günlük ortalamaların yukarı yönlü kesişmesi, yeni bir yükseliş trendinin başlangıcına işaret ediyor. RSI göstergesinin 50 seviyesinin üzerine çıkması ve MACD’de görülen pozitif ayrışma, momentumu yukarı taşıyan unsurlar arasında.

Analistlere göre hisse için ilk güçlü direnç 90 TL, ardından ise 110 TL seviyeleri öne çıkıyor. Aşağıda ise 70 TL desteği kritik önemde. Bu seviyelerin korunması halinde Forte’de orta vadede %100’e varan prim potansiyeli masada.

